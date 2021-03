546.000 Quadratmeter Flächen allein in Wien, Graz und Linz bis 2023

Corona-Pandemie und Brexit befeuern die Nachfrage nach Logistikimmobilien in Europa. Foto: Imago Images / Jochen Tack

Corona-Pandemie und Brexit befeuern die Nachfrage nach Logistikimmobilien in Europa. Der Onlinehandel boomt, und die Briten brauchen mehr Lagerflächen. Auch der Standort Österreich werde immer attraktiver, so das Immo-Consultingunternehmen CBRE. An den drei großen heimischen Logistikstandorten Wien, Graz und Linz sollen bis 2023 für Fremdnutzer vorgesehene Flächen von rund 546.000 Quadratmetern entstehen.

"Der Flächenbedarf war bereits in der Vergangenheit hoch, allerdings fehlte bislang das entsprechende Angebot", sagt Franz Kastner, Teamleiter des Bereichs Industrial & Logistics bei CBRE Österreich. Das werde sich nun ändern: Die Immobilienentwickler erkennen zunehmend das Potenzial des Logistikstandorts Österreich, die Pipeline für Neuentwicklungen sei auf einem historischen Hoch.

Umfrage

Einer CBRE-Umfrage unter mehr als 100 europäischen Unternehmen aus den verschiedensten Branchen zufolge braucht fast die Hälfte (47 Prozent) der Betriebe langfristig flexible Lagerräume. Mehr als ein Drittel (36 Prozent) will die Pläne rascher als ursprünglich angenommen umsetzen und neue Flächen anmieten. Die befragten Firmen gehören mit einem Volumen von insgesamt rund 40 Millionen Quadratmetern zu den größten Mietern von Logistikflächen in Europa.

Die Bereitschaft, neue Logistikstandorte zu wählen, war bei den Onlinehändlern am stärksten ausgeprägt. Rund die Hälfte der Online-Retailer in Europa sind davon überzeugt, dass sie infolge des Brexits zusätzliche Logistikflächen in Großbritannien benötigen werden, etwa 40 Prozent gehen davon aus, dass sie auch im EU-Raum zusätzliche Flächen anmieten werden.

Als Top-Märkte der befragten Unternehmen stehen Frankreich (25 Prozent), Deutschland (20 Prozent), Spanien (19 Prozent), Belgien (18 Prozent) und Tschechien (16 Prozent) im Fokus. Kastner rechnet auch für Österreich mit einer "weiterhin steigenden Nachfrage, wie sie sich bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet hat". (APA; red, 19.3.2021)