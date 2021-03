"Will I ever see you again?": Der Grafiker Tom Koch verziert die Fassaden von Wiener Gürtellokalen. Foto: tom koch

TANZ



Öffnungen lassen weiter auf sich warten. Das Landestheater Linz will aber nicht mehr warten und verlagert jetzt Teile seines Spielplans ins Internet. Vier Premieren sind geplant, die jeweils für 48 Stunden auf der Website abrufbar sind. Den Anfang macht das Tanzstück Liebesbriefe von Mei Hong Lin. www.landestheater-linz.at (afze)

CLUB-SEHNSUCHT

"Will I ever see you again?", fragt der Wiener Grafiker Tom Koch. Diese Zeilen druckte er auf Fotos feiernder Club-und Beislgeherinnen und affichierte sie – immerhin 1200 Stück – an den Fassaden von Gürtellokalen wie Rhiz oder Loft. Dieses sehnsüchtige Kunstwerk im öffentlichen Raum erinnert Passanten an lustigere Zeiten. (abs)



KARIKATUR



Humor hat, wer trotzdem lacht. Die Galerie Komische Künste im Wiener MQ beschäftigt sich daher in der Schau Virale Cartoons mit Corona. Klar geht das! "2020 ist eine Lücke in Ihrem Lebenslauf. Wo waren Sie da?" – "Hände waschen." Selten so gelacht in der Pandemie? Dann nichts wie hin! (wurm, 16.3.2021)