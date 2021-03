Robbie (Paul Brannigan, vorn) muss gemeinnützige Arbeit ableisten, Harry (John Henshaw) ist sein Betreuer – "Angels’ Share", 20.15 Uhr, Arte.

Foto: Sixteen Films

19.40 REPORTAGE

Re: Urne oder Sarg? Griechenland streitet um die letzte Ruhe Griechenland hat 2006 als letztes Land der EU die Feuerbestattung gesetzlich erlaubt. 13 weitere Jahre mussten noch vergehen, bis das erste – und nach wie vor einzige – Krematorium des Landes in Ritsona nahe Athen in Betrieb gehen konnte. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Baba Bargeld? Hanno Settele trifft Freunde und Gegner des Bargeldes und des bargeldlosen Zahlens und geht der Frage nach, wer Interesse daran hat, das Bargeld in Zukunft zu begrenzen, und welche Auswirkungen das auf uns als Konsumenten haben kann. Was ist für die Kunden der Vorteil, wenn sie in Zukunft nur noch digital bezahlen können? Bis 21.05, ORF 1

20.15 ZWEITE CHANCE

Angels’ Share – Ein Schluck für die Engel (BL/GB/I, 2012, Ken Loach)Nur knapp entgeht Robbie, dessen Leben im schottischen Glasgow schon immer von Kriminalität geprägt war, einer Gefängnisstrafe. Als der Richter von der Schwangerschaft seiner Freundin erfährt, setzt er die Strafe zur Bewährung aus und verdonnert Robbie zu Sozialstunden. Robbie möchte diese zweite Chance nutzen, um endlich sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Sehenswerte Tragikomödie über zweite Chancen, Freundschaft und unentdeckte Fähigkeiten. Bis 21.50, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Schmerzmittel, Antibiotika und Co – Was Medikamente bei uns anrichten können Antibabypille, Schmerzmittel oder Antibiotika sind Medikamente, die jeden Tag zigtausendfach eingenommen werden. Den Beipacktext liest kaum jemand genau. Stefan Wolner über den gesundheitliche Schaden, den sich Menschen mit Medikamenten zuziehen können. Bis 21.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Reise der Eisbären (1/2) Ein Jahr lang will Dennis Compayre einer Eisbärenfamilie folgen, um herauszufinden, wie die Bären mit den extremen Veränderungen der Klimaerwärmung umgehen. Dennis findet die Spur zu der Geburtshöhle einer Eisbärin. Sie verbringt den Winter unter dem Schnee, um zu gebären. Bis 21.10, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Niederlande – Tumult im liberalen Musterland Mit Bildern von schweren Krawallen, brennenden Autos und zerstörten Geschäften bei Corona-Protesten sind die Niederlande zuletzt in die Schlagzeilen geraten. Der Mythos vom liberalen Musterland wankt offensichtlich. Um 23.05 Uhr geht es im Weltjournal + um Die Lebensende-Klinik – Sterben auf Wunsch. Bis 23.55 Uhr, ORF 2

22.50 DISKUSSION

Pro und Contra: Impfchaos in Österreich – Wer hat es vermasselt? Darüber diskutieren bei Corinna Milborn: Martin Selmayr (Vertreter EU-Kommission in Österreich), Peter Kostelka (Präsident Pensionistenverband Österreichs), Renée Gallo-Daniel (Präsidentin Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller Österreichs) und Lisz Hirn (Philosophin und Autorin). Bis 23.55 Uhr, Puls 4