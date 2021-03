Einige Angehörige der urzeitlichen Flora haben es geschafft, bis heute zu überdauern. Dazu zählen auch die sogenannten Palmfarne (Cycadales), die mit über 300 Arten in den Tropen vertreten sind, in deren Schatten sich aber bereits die ersten Landgänger unter den Wirbeltieren getummelt haben dürften. Ein internationales Team hat nun das weltweit älteste anatomisch erhaltene Fossil eines Palmfarns vorgestellt. Der etwa 280 Millionen Jahre alte baumförmige Stamm ist ein Hinweis darauf, dass diese Samenpflanzen sehr viel früher weltweit verbreitet waren, als es bislang angenommen wurde.

Querschnitt durch den versteinerten Stamm einer 280 Millionen Jahre alten Pflanze. Foto: Senckenberg

Erfolgreiche Pflanze

Palmfarne, die zusammen mit Nadelbäumen und dem Ginkgo-Baum zu den Nacktsamern gehören, erinnern optisch mit ihren baumförmigen Stämmen an deren oberen Ende ein Blätterschopf zu finden ist an Palmen. Sie sind heute weltweit in subtropischen und tropischen Regionen zu finden. "Unsere neueste Entdeckung zeigt, dass diese Pflanzen schon vor 280 Millionen weiter verbreitetet waren, als bisher vermutet", sagt Rafael Spiekermann vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt.



Spiekermann hat gemeinsam mit Dieter Uhl und einem brasilianisch-deutschen Team ein Pflanzenfossil aus der Irati Formation in Brasilien neu bestimmt. "Ursprünglich war das etwa 280 Millionen alte und 13 Zentimeter lange Pflanzenfossil der Klasse der Bärlapp-Pflanzen, den Lycopodiopsida, zugeordnet", erläutert Uhl.

Das Bruchstück von der Seite. Foto: Senckenberg

Vermutlich noch älter

Anhand verschiedener, charakteristischer Merkmale lasse sich die stammartige Versteinerung eindeutig als Spross eines Palmfarns identifizieren, berichten die Forscher im "Review of Palaeobotany and Palynology". Das Stück repräsentiert damit das weltweit älteste anatomisch erhaltene Fossil einer Pflanze aus der Ordnung der Cycadales.



"Zudem ist Iratinia australis das älteste Fossil dieser Gruppe, das bisher auf dem erdgeschichtlichen Großkontinent Gondwana, gefunden wurde", ergänzt Spiekermann. "Wir gehen daher davon aus, dass Palmfarne oder ihre engen Verwandten auch schon in der Zeit des Perms – ähnlich wie heute – weltweit verbreitet waren." (red, 17.3.2021)