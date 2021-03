Hier geht es zum Coronavirus Tagesüberblick

[Gesundheit] Wie effizient sind Corona-Selbsttests wirklich?

[Wissenschaft] Was wir über die Gründe der Impfpause beim Astra-Zeneca-Vakzin wissen.

Risikoforscher: "Die Kernkraft ist nicht der große Klimaretter".

[Kommentar] Diese Regierung kann nicht managen.

[Inland] Nach Befragung in Ibiza-Ausschuss Disziplinaranzeige gegen Fuchs.

[Lifestyle] "Mit wem darf ich laufen?": Was sportlich gerade erlaubt ist.

[International] Rutte steuert in den Niederlanden auf vierte Amtszeit zu.

[Bildung] Die Bilanz an den Schulen nach einem Jahr Corona.

[Wirtschaft] Kitzbühel als Bühne für Wirecard-Verfahren?

[Wetter] In den Nordstaulagen schneit es weiterhin häufig, tagsüber nimmt dann auch im Norden und Osten die Schauerneigung wieder zu. Schneefallgrenze 300 bis 600m. Auch der Nordwestwind frischt tagsüber erneut auf und weht oft lebhaft. Zwischendurch gibt es immer wieder auch längere sonnige Phasen. Im Süden bleibt es generell trocken und der Sonnenschein überwiegt. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 2 bis 9 Grad.

[Zum Tag] Heute ist St. Patrick’s Day. Der Gedenktag des heiligen Patrick wird in der römisch-katholischen Kirche sowie der anglikanischen Church of Ireland am 17. März begangen.