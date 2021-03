Anna Gasser verpasst im Big Air eine WM-Medaille. Foto: Reuters/USA TODAY Sports/Michael Madrid

Aspen – Olympiasiegerin Anna Gasser hat bei der Snowboard-WM in Aspen auch im Big Air die Medaillenränge verpasst. Die 29-jährige Kärntnerin belegte am Dienstag Rang vier, auf Bronze fehlten ihr 4,5 Punkte. Damit bleibt es bei ihrer WM-Ausbeute von Silber im Slopestyle 2015 und Gold 2017 in Big Air. Bei den aktuellen Titelkämpfen in den USA war sie im Slopestyle Sechste geworden. (APA, 16.3.2021)

Ergebnisse Snowboard- und Ski-Freestyle-WM in Aspen (USA) vom Dienstag:

Snowboard, Frauen – Big Air – Finale (8 Teilnehmerinnen): 1. Laurie Blouin (CAN) 177,75 – 2. Zoi Sadowski-Synnott (NZL) 176,75 – 3. Onitsuka Miyabi (JPN) 174,75 – 4. Anna Gasser (AUT) 170,25

Ski Freestyle – Big Air, Frauen: 1. Anastassija Tatalina (RUS) 184,50. Weiter (in Quali out): 10. Laura Wallner – 23. Lara Wolf (beide AUT)

Männer: 1. Oliwer Magnusson (SWE) 185,25 Weiter (in Quali out): 14. Lukas Müllauer – 22. Hannes Rudigier – 34. Julius Forer – 46. Samuel Baumgartner (alle AUT)