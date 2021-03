Einer der Tatorte auf der Piedmont Road in Atlanta, Georgia. Foto: ERIK S. LESSER

Atlanta – Bei Angriffen auf drei Massagestudios im US-Bundesstaat Georgia sind acht Menschen erschossen worden, darunter mehrere Frauen asiatischer Herkunft. Die Schüsse fielen am Dienstag im Großraum Atlanta. Die Polizei geht davon aus, dass alle drei Angriffe durch denselben Täter erfolgten. Ein Verdächtiger wurde in Gewahrsam genommen. Obwohl die Hintergründe zunächst unklar waren, wird befürchtet, dass es sich um einen gezielten rassischen Angriff handeln könnte.

Beim ersten Angriff am späten Dienstagnachmittag nahe der Stadt Atlanta starben vier Menschen, wie die Polizei nach Angaben der Zeitung "Atlanta Journal-Constitution" mitteilte. Zwei weitere Menschen wurden demnach verletzt. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben des zuständigen County Sheriffs um zwei asiatischstämmige und eine weiße Frau sowie einen weißen Mann. Wenig später fielen Schüsse in zwei nebeneinanderliegenden Massagestudios in Atlanta, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden vier Menschen erschossen. Alle vier seien Frauen asiatischer Herkunft.

Gleicher Täter vermutet

Nach Auswertung der Videobilder sei es "äußerst wahrscheinlich", dass derselbe Schütze hinter den drei Angriffen stecke, sagte ein Polizeisprecher. Ein 21-jähriger Verdächtiger wurde nach einer Verfolgungsjagd rund 240 Kilometer von Atlanta entfernt festgenommen. Die Bundespolizei FBI schaltete sich in die Ermittlungen ein.

Die demokratische Kongressabgeordnete Nikema Williams sagte: "Angesichts der zunehmend veröffentlichten Details folgt dieser Angriff tragischerweise dem inakzeptablen Muster der zunehmenden Gewalt gegen asiatischstämmige US-Amerikaner, die während der Corona-Pandemie massiv zugenommen hat."

Rassismus gegen Menschen asiatischer Herkunft

Anti-Rassismus-Aktivisten hatten zuletzt vor einer wachsenden Ablehnung von Menschen asiatischer Herkunft in den USA gewarnt. Sie führten das in der Corona-Krise auch auf die Attacken des früheren Präsidenten Donald Trump gegen China zurück, der wiederholt vom "chinesischen Virus" gesprochen hatte. In den 16 größten Städten der USA verdreifachte sich laut einer Studie des Center for the Study of Hate and Extremism beinahe die Zahl antiasiatischer Straftaten im vergangenen Jahr von 49 auf 122.

In Georgia leben nach Informationen der Menschenrechtsgruppe Asian American Advocacy Fund fast eine halbe Million Menschen asiatischer Herkunft, gut vier Prozent der Bevölkerung. Georgias Senator Raphael Warnock verurteilte die Gewalt in einem Tweet am Dienstagabend. "Die tragische Gewalt in Atlanta, die acht Menschenleben gefordert hat, bricht mein Herz", schrieb Warnock. Er bete für die Familien der Opfer und für "Frieden für die Gemeinde". (APA, 17.3.2021)