Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Wien – Die Abfahrten beim Weltcupfinale in Lenzerheide mussten am Mittwoch wie befürchtet wegen Schlechtwetters abgesagt werden. Weil Rennen beim Finale auch nicht nachgeholt, sondern ersatzlos gestrichen werden, sind die Entscheidungen in den einschlägigen Wertungen gefallen: kleine Kristallkugeln gehen an den Schweizer Beat Feuz und die Italienerin Sofia Goggia.

Matthias Mayer hat nach der Absage seine kleine Chance auf die Abfahrtskugel verspielt. Der Kärntner ist mit 68 Zählern Rückstand auf Feuz Zweiter der Wertung.

Wegen schlechter Witterung und entsprechender Pistenverhältnisse waren bereits die Trainings am Montag und Dienstag abgesagt worden. Man hatte gehofft, am Mittwochfrüh je eine für Abfahrten obligatorische Trainingsfahrt durchzubringen. Letztlich aber scheiterten die Bemühungen.

Kriechmayr hofft auf Rennen

Am wettertechnisch ebenfalls zu erwartenden schwierigen Donnerstag stehen die Super-G auf dem Programm, Weltmeister Vincent Kriechmayr startet aus der Pole Position mit 83 Punkten Vorsprung auf Odermatt. "Eine Absage würde es einfach machen, was den Kampf betrifft, aber das will ich auf keinen Fall. Ich will ein Rennen fahren, ein sicheres, ein faires. Es war kein einfacher Kalender mit der Pandemie, aber ich glaube, wir haben sehr viel Glück gehabt, dass wir so viele Rennen hatten. Aber zwei Rennen mehr würden uns alle freuen", sagte der Oberösterreicher. (APA, red, 16.3.2021)