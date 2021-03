Die EU-Kommission will am Mittwoch ihre Pläne für den Grünen Pass vorlegen. Hierzulande soll der Gesundheitsausschuss am Donnerstag darüber beraten

Eine Aufnahme vom Jänner aus der Impfstraße bei der Wiener Messe. Foto: Matthias Cremer

Zwar gibt es derzeit in Österreich mehr Impfwillige als Impfstoff, bis Jahresende wurden von der Regierung jedoch 30 Millionen Dosen bestellt. Sofern diese also auch ohne Lieferschwierigkeiten ankommen und die Stoffe auch rechtzeitig zugelassen werden, wird es in einigen Monaten wohl einen Überschuss an Impfdosen geben. Doch auch jetzt sind schon 278.549 Personen (Stand Mittwochfrüh) geimpft.

Auf die Gesamtbevölkerung umgerechnet sind das mit 3,7 Prozent nicht viele, für die Geimpften selbst könnte ihre Immunisierung aber schon bald eine Veränderung ihres Alltags bringen: Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) im Puls-4-"Bürgerforum" ankündigte, arbeitet sein Ressort derzeit an den rechtlichen Grundlagen, damit Geimpfte "bestimmte Freiheiten" wiedererlangen können, die Rede war von "bestimmten Vorteilen". Soll heißen: Bestimmte Lockdown-Regeln oder Schließungen könnten dann für Geimpfte nicht mehr gelten. Am Donnerstag soll darüber im Gesundheitsausschuss beraten werden. Im April könne es schon zu einer Umsetzung kommen.

Immunitätsstatus nachweisen

Lange Zeit hatte die Regierung ausgeschlossen, dass es für Geimpfte rechtliche Ausnahmen geben soll. Doch Verfassungsexperten weisen seit Monaten darauf hin, dass die rechtliche Grundlage für Beschränkungen spätestens dann wegfallen müsste, wenn gesichert sei, dass Impfungen vor Übertragungen schützen. Ob dies der Fall ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Es gibt allerdings Daten, die darauf hindeuten. Auch die Vorsitzende der Bioethikkommission, Christiane Druml, hat sich eindeutig dafür ausgesprochen, geimpften Personen Grundrechte zurückzugeben: "Es sind keine Privilegien. Wir dürfen nicht von Sonderrechten reden", sagte sie im Interview mit dem STANDARD.

Laut Anschober soll es über eine App oder die E-Card möglich werden, gewisse Immunitätsschritte nachzuweisen. Das könnte also der Grüne Pass sein, den Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigt hat. Darin soll generell der Immunitätsstatus gespeichert werden, was in der Praxis auf eine rechtliche Gleichstellung von Genesenen und Geimpften herauslaufen könnte. Auch der Teststatus könnte vermerkt sein.

Grüner Pass auf EU-Ebene

Die EU-Kommission will am Mittwoch ihre Pläne für den Grünen Pass auf EU-Ebene präsentieren. Damit könnte klarer werden, ob und wie Reisen in Europa diesen Sommer möglich wäre. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) meinte jüngst, dass eine Diskriminierung ungeimpfter Personen damit nicht zu befürchten sei, da sie davon ausgehe, dass auch Genesungsbescheinigungen und Tests in den Pass eingetragen werden können. Offen ist, ob dann auch dieses Modell für Lockerungen im Inland herangezogen wird.

Damit aber nicht nur ein Bruchteil der Bevölkerung in ihrem Pass "geimpft" vermerken lassen kann, muss in den nächsten Wochen noch einiges weitergehen. Zumindest die Menge der Impfstofflieferungen wird im Lauf des zweiten Quartals drastisch nach oben gehen – und, sollte weiterhin mit Astra Zeneca geimpft werden, wohl auch die Anzahl der Impfungen.

Im Lauf des zweiten Quartals sollen voraussichtlich 5,9 Millionen Dosen ins Land kommen, davon entfallen 1,3 Millionen auf Astra Zeneca. In der EU zugelassen sind bisher die Stoffe von Biontech/Pfizer, Astra Zeneca, Moderna und seit kurzem auch Johnson & Johnson.

EMA-Entscheidung am Donnerstag

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer stellt mit elf Millionen Dosen das derzeit größte Kontingent. Knapp 880.000 Dosen des Vakzins wurden bisher laut Impfdashboard nach Österreich geliefert, weitere 280.800 sollen es im März sein. Auf Platz zwei folgt Astra Zeneca mit 5,9 Millionen. Knapp 370.000 Dosen wurden bisher geliefert, 306.000 sollen es im März sein. Auf Platz drei liegt Moderna mit 4,7 Millionen. Hiervon wurden rund 122.000 Dosen bereits geliefert, 74.400 sollen noch im März folgen.

Konkret könnten bis Ende Juni in Österreich 4,6 Millionen Menschen geimpft werden, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Ob weiter mit Astra Zeneca geimpft werden soll, darüber will die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) am Donnerstag endgültig entscheiden. Zuvor wurde jedoch bereits klargestellt, dass es bisher keine Hinweise darauf gebe, dass der Impfstoff Probleme mit der Blutgerinnung verursache. (Vanessa Gaigg, 17.3.2021)