Spiel verkauft sich öfter als jeder andere Nintendo-Titel in seinem ersten Jahr. Neues Update erscheint am Donnerstag

"Animal Crossing" gehört seit vielen Monaten zu den bestverkauften Spielen weltweit.

Foto: Nintendo

Seit dem 20. März des vergangenen Jahres hat sich Animal Crossing: New Horizons für Nintendo Switch in Europa schneller verkauft, als jedes andere Nintendo-Spiel in seinem ersten Jahr. Sieben Millionen europäische Spieler haben sich während der Pandemie auf die virtuelle Insel zurückgezogen, das ist jeder dritte Switch-Besitzer in Europa.

Sanrio-Update

Laufend wird das Spiel mit Erweiterungen versorgt, wohl auch wegen des großen Erfolgs. Bereits am Donnerstag erscheinen mit dem Sanrio-Update neue Inhalte, darunter neue Bewohner und neue Gegenstände aus dem japanischen Spielzeug-Universum. Ab dem 24. März wird zudem der Inselpräsentator verfügbar sein. Dabei übertragt der Spieler Screenshots und Videos auf das eigene Smart-Gerät und ladet sie anschließend auf die Inselpräsentator-Seite hoch. Dort lassen sich Poster oder Tourvideos der eigenen Insel erstellen, die man anderen Spielern zukommen lassen kann.

Nintendo

Hype-Spiel



In Animal Crossing: New Horizons für Nintendo Switch beginnen Spieler ein Leben auf einer einsamen Insel, die sie nach Lust und Laune gestalten können. Man sammelt Materialien und baut daraus Häuser, Möbel oder Werkzeuge. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Ein großer Aspekt des Spiels ist zudem, dass man Freunde auf die eigene Insel einladen kann beziehungsweise deren Inseln besuchen kann. Dadurch ergibt sich ein starker sozialer Aspekt, der dem Spiel vor allem in den letzten Monaten Verkaufsrekorde einbrachte. Zudem versorgt Nintendo das Spiel fleißíg mit Erweiterungen, damit der Inselalltag auch abwechslungsreich bleibt. (aam, 17.3.2021)