Was will die EZB mit ihrem Inflationsziel?

Warum die Europäische Zentralbank keine Nullinflation anpeilt

Auf den ersten Blick ist die Sache paradox. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt, so wie viele andere wichtige Notenbanken, eine Inflation von knapp unter zwei Prozent als Zielwert an. Warum aber wird nicht gleich ein Wert von null angestrebt, wenn doch Inflation Geldentwertung bedeutet?

Die Antwort ist einfach. Ein niedriger Preisanstieg wird von den meisten Ökonomen als gesund angesehen. So gibt es Spielraum nach unten, wenn die Preise einmal etwas fallen sollten. Denn bei anhaltend sinkenden Preisniveaus, einer Deflation, beginnen Unternehmen und Konsumenten, in Erwartung immer weiter fallender Preise weniger auszugeben, was in einer Krise mündet. Die EZB will also die Wirtschaft gegen zu stark steigende und sinkende Preise absichern. Ihren Zielwert hat sie seit 2012 kontinuierlich unterschritten.





Was misst der Warenkorb?

Warum starker Anstieg von Immobilienpreisen die Inflation nicht in die Höhe treibt

Laut einer Studie der Immobilienplattform Immoscout24 stiegen die heimischen Immobilienpreise 2020 um durchschnittlich 11,6 Prozent. Auch die Börsen boomen. Die Vermögenspreise steigen immer weiter, aber die Inflation dümpelt europaweit seit langem dahin. Wie kann das sein?

Die Antwort liegt im Warenkorb. Um Teuerung zu messen, überlegen Statistiker zuerst, welche Waren Normalverbraucher im Alltag konsumieren. Energie, Nahrung und Verkehr sind Beispiele für Güter im Warenkorb. Vermögenspreise fehlen darin. Lea Steininger, Ökonomin an der WU Wien, findet das gut. Berücksichtigt man Vermögenspreise, wäre die Inflation höher. Dann müsste die Europäische Zentralbank früher die Zinsen anheben – und würde die Wirtschaft abwürgen. Die resultierende soziale Ungleichheit müsste man politisch lösen.





