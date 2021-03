Präsentiert das neue Arte-Geschichtsmagazin "Geschichte schreiben": Patrick Boucheron. Foto: Les Films d'Ici

Straßburg – Mit zwölf Folgen von je 17 Minuten startet ein neues Geschichtsmagazin beim Kultursender Arte. Die Episoden von "Geschichte schreiben" stünden eine Woche vor ihrer TV-Ausstrahlung am Samstagvormittag schon in der Arte-Mediathek zur Verfügung und seien dort zwei Monate lang abrufbar, teilte der Sender in Straßburg mit.

In jeder Folge zeigen demnach Historikerinnen und Historiker anhand konkreter Beispiele, wie aus simplen Gegenständen historische Objekte werden. Präsentiert wird die Sendung vom französischen Mittelalter- und Renaissancespezialisten Patrick Boucheron. In der ersten Folge (10. April, 11.30 Uhr; online ab 3. April) beleuchtet die Historikerin Bibia Pavard die Geschichte der Verhütungsspirale. (APA/dpa, 17.3.2021)