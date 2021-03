An der WU Wien erarbeitet man fortan das Jobprofil der Juristinnen und Juristen der Zukunft.

Foto: www.corn.at / Heribert CORN

Wie verändern moderne Technologien die Rechtsbranche, und welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Arbeitswelt von Juristinnen und Juristen? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich das neu gegründete Legal Tech Center an der Wirtschaftsuniversität Wien.

"Legal Tech" ist die Kurzform von Legal Technology. Dabei geht es um Software oder Werkzeuge, die die Arbeit von Juristinnen und Juristen erleichtern beziehungsweise einzelne Arbeitsprozesse automatisieren können. Das reicht von simplen und mittlerweile etablierten Anwendungen wie Fachdatenbanken über die automatisierte Überprüfung von etwaigen Ansprüchen bis hin zum künftigen Einsatz künstlicher Intelligenz in der Juristerei. Mittlerweile gibt es auf dem Markt etwa Anwendungen, die Unternehmen bei der Automatisierung ihrer Vertragsmuster helfen. Außerdem unterstützen Programme Verbraucher bei Entschädigungsansprüchen im Zusammenhang mit Verspätungen etwa bei Bahn- oder Flugreisen.

Keine Zukunftsmusik

"Legal Technology ist nicht nur Zukunftsmusik, sondern kann die Rechtsanwendung schon heute auf eine neue Evolutionsstufe heben", sagt Christoph Krönke, Professor für Öffentliches Recht und einer der beiden Founding Directors des neuen Forschungszentrums. "Es bedarf eines robusten rechtlichen Rahmens, der den Chancen und Risiken von Legal Tech gleichermaßen Rechnung trägt." Kernaufgabe des WU Legal Tech Center solle es sein, diesen Rechtsrahmen abzustecken und fortzuentwickeln.

Derzeit erarbeite man gemeinsam mit Kanzleien und Rechtsabteilungen das Profil des zukünftigen Juristen und welche Fähigkeiten sie oder er in Bezug auf Legal Tech braucht. Diese Inhalte werde man dann auch als Lehrveranstaltung anbieten.

Veränderung der gesamten Branche

Der Bedeutung der Thematik wollen Universitäten mit der Etablierung eigener Forschungszentren gerecht werden. 2017 gründete die Universität Wien unter Federführung von Nikolaus Forgó das Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht, das sich mit ähnlichen Fragen beschäftigt.

Sophie Martinetz, Managing Partner von Future-Law und ebenfalls Founding Director des neuen Zentrums, freut sich über den Standort an der Wirtschaftsuniversität Wien: "Die WU ist ein idealer Platz für die Arbeit des Legal Tech Center. Das ist eine Querschnittsmaterie, die gerade durch die Vielfalt an Expertise profitieren kann. Hier geht es um die Veränderung einer gesamten Branche in Österreich, Europa und weltweit. Spannender geht es eigentlich nicht mehr", schwärmt Martinetz. (APA, japf, 18.3.2021)