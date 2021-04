Pro

von Mia Eidlhuber

Alle haben mich ausgelacht, wenn ich bis vor kurzem meine Interviews immer noch auf Kassetten aufgenommen habe. Heute verbrauchen sie Speicherplatz in meiner Sprachmemo-App. Ganz wohl fühl ich mich damit immer noch nicht. Dass ich es nicht übers Herz gebracht habe, mein altes Kassetten-Aufnahme- und Abspielgerät zu entsorgen, liegt in meiner analogen Natur. Und dies hat sich gerade erst zu Weihnachten als großer Glücksfall herausgestellt.

Wer mich kennt, der weiß das alles, und auch, wie man mein analoges Herz immer noch erobern kann. Mit so einer simplen Kassette, einem Mixtape, wie die coolen Hunde dazu sagen, die so etwas schon in den 80er-Jahren zusammengemixt haben und es immer noch tun. Es ist so einfach.

Ich sage nur: Whitney Houston, Bonnie Tyler, Limahl. Und ich frage mich glückselig: Didn’t We Almost Have It All? Verflogen ist meine: Total Eclipse of the Heart. Es ist einfach eine: NeverEnding Story. Und noch mehr: The Greatest Love of All! Und sollte mein Kassettenabspielgerät je den Geist aufgeben, das alles gibt es auch als MP3-Download. L’amour toujours.