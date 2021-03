Der ORF widmet dem Wald von 19. bis 23. März einen Schwerpunkt. Foto: ORF/RANfilm/Rudolf Mayr

Wien – Dem Internationalen Tag des Waldes am Sonntag (21. März) widmet der ORF einen Schwerpunkt: Am Freitag gibt es in ORF 2 Beiträge in "Guten Morgen Österreich" und "Studio 2", bevor am Sonntag der "Mythos Baum" (15.30 Uhr) ebenso im Fokus steht wie die "Wunderbare Welt des Waldes" (15.55 Uhr). Im Anschluss geht "Erlebnis Österreich" der "Waldstadt Wien" auf den Grund (16.25 Uhr). Abgerundet wird das Angebot durch "Universum: Geheimnisvolle Eichhörnchen" am Dienstag (20.15 Uhr). (APA, 17.3.2021)