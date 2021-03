Während der Anteil der Geimpften in manchen Ländern, beispielsweise Israel, durchaus beachtlich ist, sind es in Österreich lediglich 3,7 Prozent der impfbaren Bevölkerung, die vollimmunisiert sind (Stand: 16. März). Es geht schleppend voran, und immer noch gibt es in Österreich mehr Impfwillige als Impfstoff.

Wer geimpft ist, könnte bald mehr Freiheiten genießen. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Grüner Pass

Dennoch wird seit längerem über mögliche Vorteile für Geimpfte diskutiert, auf EU-Ebene und auch in Österreich. Nach Aussagen der Regierung könnte es schon im April zu einer Umsetzung – zumindest in abgespeckter Version – kommen, und zwar in Form eines Grünen Passes. Zuerst soll es bei der digitalen Lösung aber nur um Tests gehen. In Stufe zwei sollen dann auch Geimpfte und Genesene ihren Status mit einem QR-Code nachweisen können. Das soll bis spätestens Juni möglich sein. Dadurch ergeben sich für die Betroffenen, je nach Situation, mehr Freiheiten im Alltag.



