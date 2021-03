Wegen Pandemie nur mehr sechs statt acht Teams in der AFL, Prag muss aber vorerst aussetzen wegen angespannter Corona-Lage in Tschechien

Die Vienna Vikings werden sich wieder mit dem Tirol Raiders matchen. Foto: APA

Wien – Nach einem Zweikampf ist aus der AFL im zweiten Corona-Jahr eine Sechserliga geworden. Unter den auch in anderen Sportarten üblichen Präventionsmaßnahmen und vorläufig ohne Zuschauer matchen sich ab Ende März in der Austrian Football League neben Titelverteidiger Vienna Vikings und Vizemeister Graz Giants auch die Raiders Tirol, Danube Dragons und Rangers Mödling sowie die Prag Black Panthers.

Auf acht Grunddurchgangsrunden sollen im Juli Halbfinale und Austrian Bowl in St. Pölten folgen. Als Topfavorit gelten wieder die Vikings, die mit dem US-Amerikaner Eystin Salum einen neuen Quarterback aufbieten. Als erste Herausforderer der Wiener treten erneut die in der zum Duett geschrumpften Vorsaison glatt unterlegenen Giants und die Raiders ohne den in die USA abgewanderten Sandro Platzgummer an.

Raiders-Coach Kevin Herron berichtete von einer schwierigen Vorbereitung. "Optimal war sie sicher nicht. Aber ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht, wie alle anderen in der Pandemie. Das haben wir ganz gut gemeistert und sind jetzt auch ready", betonte Herron.

AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck ist froh, dass trotz unverändert widriger Umstände und der für die meisten Teams mehr als eineinhalbjährigen Pause gespielt werden kann. "Es geht wieder los, das ist wichtig", betonte Eschlböck am Dienstag und sprach von "einer Art von Normalität" mit regelmäßigen Tests zur Absicherung. Als Tribut an die Pandemie sei die Liga im Vergleich zu 2019 um zwei Teams geschrumpft. "Diese Reduktion hat auch einen Vorteil, dass wir den Spielplan reduzieren und strecken können und genügend Ersatzwochenenden haben", erklärte der Verbandschef.

Das wird gleich zu Beginn schlagend, weil Prag aufgrund der besonders angespannten Corona-Lage in Tschechien nicht gegen die Raiders antreten kann und wohl auch noch danach fehlen wird. Am Auftaktwochenende stehen deshalb nur zwei Spiele auf dem Programm. Am 27. März treffen die Rangers auf die Vikings, tags darauf spielen die Dragons gegen die Giants (live ORF Sport +). (APA, 17.3.2021)