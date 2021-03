Im britischen Königshaus fliegen die Fetzen, der Stoff in "The Crown" sitzt hingegen richtig. Bei den "Golden Globes" war die Serie soeben Hauptgewinner. Für Kostümbildnerin Veronika Albert hat die Präzision in der Auswahl der Kleidung wesentlichen Anteil am Erfolg. Wie die Garderobe von Queen, Lady Diana und Camilla Parker-Bowles Emotionen transportiert, wie Kostüme die schauspielerische Interpretation erleichtern können und was man mit Schauspieler*innen macht, die nicht ins Kostüm passen, fragen Thorben Pollerhof und Doris Priesching in der neuen Serienreif-Folge über Mode in "The Crown". (red, 18.3.2021)

