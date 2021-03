Zuletzt waren 468.500 Menschen in Österreich arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulungen. Foto: imago images/Roland Mühlanger

Das Arbeitsmarktservice (AMS) baut angesichts der andauernden Coronapandemie die Online-Vermittlung aus. Von März bis Juni sollen 15 Online-Jobbörsen österreichweit stattfinden. Das AMS Oberösterreich hat bereits mit dem "eJOBmeeting" ein Pilotprojekt für die digitale Vermittlung Arbeitssuchender entwickelt, das nun österreichweit ausgerollt wird, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte.

Im zweiten Quartal will das AMS rund 10.000 Arbeitslose mit Unternehmen bei den Online-Jobbörsen zusammenbringen. Die Teilnahme für Arbeitssuchende an dem "eJOBmeeting" – mit Möglichkeit zum Online-Bewerbungsgespräch – beruht auf Freiwilligkeit.

"Innovative und digitale Projekte zur Vermittlung von Arbeitssuchenden sind besonders in Zeiten von Kontaktbeschränkungen gefragt und erweitern die Möglichkeiten der Vermittlung", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in einer Aussendung. Zuletzt waren 468.500 Menschen in Österreich arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulungen. (APA, 17.3.2021)