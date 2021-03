19.40 REPORTAGE

Re: Das Land der Alten – Moldaus verlassene Generation Altenpflege ist in Moldau traditionell Familiensache. Doch die Jungen verlassen scharenweise das Land. Die niedrigen Löhne, die schlechte Infrastruktur und der ständige Mangel treiben sie als Billiglöhner in die EU und nach Russland. Bis 20.15, Arte

20.15 BESTSELLER

Verblendung (The Girl with the Dragon Tattoo, USA/S 2001, David Fincher) Der Aufdeckerjournalist Mikael Blomkvist (Daniel Craig) verliert wegen Verleumdung seinen Job. Er nimmt ein Angebot des Großindustriellen Henrik Vanger (Christopher Plummer) an. Die Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara) hilft. Als sie auf Zusammenhänge einer Frauenmordserie mit der Vergangenheit des Vanger-Clans stoßen, geraten Mikael und Lisbeth selbst ins Visier. Hervorragende Verfilmung des Bestsellers von Stieg Larsson. Bis 22.40, ORF 1

Foto: ORF/Sony Pictures/Merrick Morton

21.00 MAGAZIN

Scobel: Bürokratie als Herrschaftsform Viele schimpfen über die Bürokratie: zu langsam, zu ineffizient, zu teuer. Doch für Wirtschaft und Staat ist die Verwaltung unverzichtbar. Wie viel Bürokratie braucht die moderne Gesellschaft? Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Suche Frau – biete Hof Wollen Frauen noch Bäuerinnen sein? Oder ist das ohnedies nicht mehr nötig, weil die Maschinen die Arbeit erleichtern und nicht mehr die ganze Familie auf dem Hof mithelfen muss? Tiba Marchetti zeigt, wie sich das Leben als Bauer verändert hat. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live Bei Ingrid Thurnher diskutieren Expertinnen und Experten über die wichtigsten Fragen rund um die aktuelle Corona-Situation sowie über den größten Hoffnungsträger und Angstmacher zugleich

– die Corona-Impfung. Bis 21.55, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Panik um AstraZeneca – Ist die Impfstrategie gescheitert?Bei Michael Fleischhacker diskutieren unter anderem der Impfstoffexperte Klaus Stöhr und der Pharmazieunternehmer Winfried Stöcker.

Bis 23.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Zu wenig Impfstoff: Warum Europa international hinterherhinkt. / Hilfen für Unternehmen: Was soll die Politik tun? / Verlorene Grünflächen: Was tun gegen den Bodenverbrauch? Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Doris Schmidauer (Unternehmensberaterin und Ehefrau des Bundespräsidenten), Sängerin Ina Regen, Philosoph Martin Mucha, ChocolatierJosef Zotter. Bis 0.05, ORF 2

0.10 SCIENCE-FICTION-DRAMA

Perfect Sense (GB/S/DK/IRL 2011, David Mackenzie) Eine Wissenschafterin (Eva Green) und ein Koch (Ewan McGregor) verlieben sich. In seinem dystopischen Drama entwirft David Mackenzie ein Panoptikum der Reaktionen auf eine Pandemie. Bis 1.40, Arte

Foto: Pretty Pictures