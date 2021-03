Tagesüberblick Coronavirus

15.703 Postings

Kogler: Eintrittstests werden "Schlüssel für fast alles", Intensivbetten im Burgenland werden knapp

3.124 Neuinfektionen in Österreich; Bildungsminister Heinz Faßmann kündigt neue Tests mit höherer Sensitivität in Schulen an. Alle Corona-News im Überblick