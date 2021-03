Jetzt können auch PC-User, die den Game Pass besitzen, auf die EA-Play-Bibliothek zugreifen.

Foto: Microsoft

Der Abo-Service von Electronic Arts, EA Play, ermöglicht Zugriff auf die gut gefüllte Bibliothek des Spieleriesen. Unter den rund 60 Spielen finden sich Titel wie Star Wars Squadrons, Fifa oder Die Sims 4. Jetzt können PC-User mit Windows 10 und dem Microsoft Game Pass auf diese Bibliothek zugreifen, ohne dafür extra zahlen zu müssen.

"Dragon Age" und "Fifa"



Der Dienst war seit vergangenem Jahr bereits für Xbox-Nutzer des Game Pass Ultimate verfügbar, am Donnerstag ab 22 Uhr zieht man auch die zweite, wichtige Plattform nach. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass sich nicht alle EA-Spiele im Angebot finden. Meist sind etwa die aktuellen Sport-Titel, etwa Fifa oder NHL, erst später im Abo erhältlich. Dafür gibt es Zugang zu Testversionen, die man zehn Stunden spielen und sich dann immer noch gegen einen Kauf entscheiden kann.

Xbox

EA-Konto

Ganz ohne Hürden ist der Zugang zum Service nicht. Ein Xbox-App-Account reicht nicht, sondern es muss auch – sofern noch nicht vorhanden – auch ein EA-Account angelegt werden. Via Desktop-App, die man sich zuvor herunterladen muss, bekommt man dann Zugriff auf die Spiele des Services. Da die App noch in der Beta-Phase ist, kann es noch zu kleineren Problemen kommen, die man dann via Feedback-Funktion direkt melden kann.

Ist man in allen Apps angemeldet, wird man zum Verbinden der zwei Services aufgefordert. Danach hat man auch als Game-Pass-Nutzer Zugriff auf alle Games im EA-Play-Store. Aktuell sind das in erster Linie Games, die viele Spieler bereits kennen werden, aber auch künftige EA-Spiele wandern so natürlich in den Besitz von Game-Pass-Kunden. (aam, 18.3.2021)