Da schauen wir aber: "The Falcon and the Winter Soldier", "Country Comfort", "Sky Rojo" , "Waffel und Mochi", "Calls", "Ku'damm 63"

Foto: Netflix

Mit "The Falcon and the Winter Soldier" hisst Disney soeben die weiße Fahne. Marvel-Fans aller Länder sollten sich auf diese Superhelden-Story gut einigen können. Etwaige Verstimmungen nach "WandaVision" können damit hoffentlich beigelegt werden. Ich persönlich halte "WandaVision" für die bis dato beste, überraschendste, faszinierendste Serie des noch jungen Jahres – und ich bin definitiv keine Marvel-Expertin. Ganz im Gegenteil, als ich neulich Captain Americas Schild als Fresbee bezeichnet habe, holte ich mir einen schweren Rüffel vom lieben Kollegen und Serienreif-Kompagnon Thorben Pollerhof. Zu recht. Er weiß alles über Marvels Superhelden, ich im Vergleich dazu nichts. Lesen deshalb am Wochenende unbedingt seinen Essay zum Start von "The Falcon and the Winter Soldier".

Marvel Entertainment

Während Analysten darüber rätseln, ob und wann für Netflix angesichts der schwergewichtig anlaufenden Disney-Walze die Luft eng wird, machen die Freunde aus Los Gatos unbeirrt weiter und produzieren am laufenden Band. Der Algorithmus hat dabei in Pandemie-Zeiten offenbar ein erhöhtes Interesse an Themen wie Kinderbetreuung und Landleben ausgemacht, vielleicht hat man aber einfach bemerkt, dass Menschen, wenn ihnen fad ist, zum Schauen von Uraltserien neigen. Jedenfalls wirkt "Country Comfort" wie die auf Streaminggeschwindigkeit auffrisierte "Nanny" im Folklore-Stil. Lacher inklusive – muss man mögen.

Netflix

Gleiches gilt für "Waffel und Mochi", eine Puppenserie aus der Produktionsschmiede von Barack und Michelle Obama. Es geht um die Vorzüge gesunden Essens, man muss dort ansetzen, wo es wehtut. Streamingpublikum könnte hier noch Aufholbedarf haben. Also gehen die Freunde Waffel und Mochi auf Reisen, um die Ursprünge von Gemüse auszukundschaften. Und weil das wichtig ist, grätscht die einstige First Lady dazwischen persönlich hinein und appelliert ans Publikum: "Hört auf euer Gemüse und esst mit Waffel und Mochi." Man erfährt auf diese Weise Näheres über Tomaten, Salz, Kartoffeln, Gurken, Reis, Mais, Gewürze, Wasser. Braves Kinderprogramm, pädagogisch wertvoll, und genau deshalb etwas sehr anstrengend.

Netflix

Noch einmal Netflix und zum umstrittensten Neustart der Woche: "Sky Rojo" von den Machern von "Haus des Geldes". Drei Prostituierte fliehen vor ihrem Zuhälter, Kritiker sehen darin Frauenverachtung und exzessive Gewaltdarstellung. Tarantino und Rodriguez lassen grüßen, aber auch "Thelma and Louise".

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Mehr freue ich mich da auf "Calls". Apple TV+ verspricht eine immersives Serienerlebnis, die Stimmen von Telefonanrufen werden visualisiert und darüber neun Kurzgeschichten erzählt. Der Trailer ist schön schiach und zum Fürchten. "Es gibt Dinge, die man nicht erklären kann", sagt eine Stimme im Trailer. Wir werden sehen.

Apple TV

Den Retroschick der Woche liefert ab Sonntag "Ku'damm 63", zu sehen im ZDF und in der Mediathek. Familie Schöllack tanzt in die Sixties, manche von ihnen taumeln freilich. Alte Konventionen werden aufgebrochen, neue Rollen ausprobiert, verfestigt oder verworfen und eine Mauer wird gebaut. Eine turbulente Zeit, so sehen wir bei Sonja Gerhardt, Maria Ehrich, Emilia Schüle und Claudia Michelsen. Serie der alten Schule, ich bin dabei.

UFA

Schönes Wochenende, frohes Schauen! (prie, 19.3.2021)

