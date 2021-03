Foto: Howlongtobeat

Um die Geschichte von Cyberpunk 2077 zu erleben, benötigt man knapp über 21 Stunden. Will man noch Nebenmissionen spielen und das Spiel genießen, dauert es etwa 57 Stunden. Die 100 Prozent des Spiels kosten am Ende knapp 100 Stunden. Die Plattform How long to beat klärt den Nutzer noch bei weiteren 45.999 Spielen in diesen Kategorien auf und schützt so vor falschen Erwartungen.



Zeitmangel



Menschen mit sehr vielen Zeitressourcen verstehen es vielleicht nicht, aber wenn man in der Woche maximal fünf Stunden Zeit hat, ein aktuelles Videospiel zu genießen, dann sind Geschichten, die sich über 100 Stunden ziehen, nicht unbedingt ein Verkaufsargument. Andererseits kann genau diese lange Spielzeit für viele ein Pluspunkt sein.



Um sich nicht zu jedem Spiel einzeln informieren zu müssen, findet man auf der Sammelplattform How long to beat eine Übersicht, in der Informationen bezüglich Spieldauer fein säuberlich angegeben sind. Die Bibliothek kann nach bestimmten Spielen durchsucht werden. Aktuelle Beispiele wie Super Mario 3D World, Hades oder Ghost of Tsushima finden sich genauso wie ältere Games, etwa Bioshock oder Half-Life 2.

Ein paar zusätzliche Informationen zu jedem Spiel finden sich ebenfalls auf der Website. Foto: How long to beat

Zusätzliche Informationen

Zu den einzelnen Spielen gibt es noch Kurzbeschreibungen, Angaben zu den einzelnen Plattformen, Erscheinungstermine und Ähnliches. Wer seine eigenen Statistiken festhalten will, der muss sich bei dem Service anmelden. In dem einigermaßen aktiven Forum kann man sich mit Gleichgesinnten austauschen. (aam, 18.3.2021)