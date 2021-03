Die Einnahmen will Apocada dafür nutzen, seinen Eltern ein Haus zu kaufen und ein Veranstaltungszentrum zu bauen. Foto: Screenshot/Nathan Apodaca

Unter anderem Tesla-CEO Elon Musk schürte kurzzeitig den Hype um sogenannte NFTs, indem er einen Technosong namens "Techno-King" zum Verkauf anbot. Zwar zog er sein Angebot zurück, zwischenzeitlich wurden jedoch fünf Millionen Dollar für das virtuelle Gut geboten. Nun hat der Trend offenbar auch die Kurzvideoplattform Tiktok erreicht. Für mindestens 500.000 Dollar kann man jetzt nämlich einen viralen Beitrag des Nutzers Nathan Apodaca erwerben. Darin ist er auf einem Skateboard zu sehen, während er Himbeersaft von Ocean Spray trinkt und im Hintergrund das Lied Dreams von Fleetwood Mac zu hören ist.

Das Video brachte Apodaca, der auf Tiktok unter dem Nutzernamen 420doggface208 zu finden ist, im September letzten Jahres plötzliche Bekanntheit. Allein auf der Videoplattform konnte er 12,6 Millionen Likes sammeln. Außerdem wurden sogar die Fleetwood-Mac-Mitglieder Mick Fleetwood und Stevie Nicks auf ihn aufmerksam und veröffentlichten eigene Interpretationen des Videos. Zudem schenkte Ocean Spray Apodaca einen neuen Pickup-Truck, und der Tiktok-Star verkauft inzwischen Merchandise.

Stummer Skater, unkenntliche Marke

Für den Verkauf des NFTs ging er nun eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Cryptocake ein, um den 23 Sekunden langen Videoclip auf dem NFT-Marktplatz Rarible zum Kauf anzubieten. Ab 19. März soll man Angebote abgeben können, berichtet "Mashable".

Um keine Urheberrechte zu verletzen, wird bei Verkauf jedoch der ikonische Song nicht zu hören sein, das Logo der Saftmarke soll zudem unkenntlich gemacht werden. Potenzielle Käufer würden also Apodaca dabei beobachten können, wie er stumm zur Arbeit skatet und dabei ein unkenntlich gemachtes Getränk zu sich nimmt. Die Einnahmen will der Tiktoker dafür nutzen, um seinen Eltern ein Haus zu kaufen und ein Veranstaltungszentrum in Idaho Falls zu bauen. (red, 18.3.2021)