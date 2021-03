Foto: Sony

Unter dem Namen "Play at home" schenkt Sony Playstation-Besitzern zehn Spiele, inklusive dem Blockbuster Horizon: Zero Dawn. Erhältlich werden die Spiele in den nächsten Wochen sein.

Indie-Welle

Den Hauptteil des Pakets machen Indie-Games aus, darunter das bekannte Enter the Gungeon oder The Witness. Die Spiele werden ab dem 25. März erhältlich sein. Horizon: Zero Dawn, dessen Nachfolger noch dieses Jahr erscheinen soll, wird erst am 19. April verfügbar sein. Die Spiele wird man im Playstation-Store herunterladen können, jedoch nur für einen bestimmten Zeitraum. Danach werden sie wieder kostenpflichtig, außer für jene Spieler, die sie während der Aktionszeit heruntergeladen haben.

PlayStation Gaming

Auch für Playstation-VR-Besitzer finden sich Games in diesem Angebot. Rez Infinite, Thumper oder auch Paper Beast.

Während man in Österreich und in weiten Teilen der Welt auf das ganze Angebot zurückgreifen kann, werden einzelne Titel, etwa Subnautica, nicht in China im Store zu finden sein. (aam, 18.3.2021)