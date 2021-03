In dieser Galerie: 2 Bilder 2019/20 musste sich Vincent Kriechmayr um drei Punkte dem Schweizer Mauro Caviezel geschlagen geben, diese Saison hat er sich souverän gegen Marco Odermatt durchgesetzt. Foto: REUTERS/Denis Balibouse Lara Gut-Behrami hat nach vier Saisonsiegen die Wertung mit großem Vorsprung und damit auch die Kugel verdientermaßen gewonnen. Foto: AP/FABRICE COFFRINI

Lenzerheide – Vincent Kriechmayr hat als erster Österreicher seit Hannes Reichelt 2008 die kleine Kristallkugel für die Super-G-Wertung gewonnen. Der Oberösterreicher nahm 83 Punkte Vorsprung auf den Schweizer Marco Odermatt mit ins Finale nach Lenzerheide, wegen Nebels wurden die für Donnerstag geplanten Super-G der Damen und Herren abgesagt. Bei den Damen stand die Schweizerin Lara Gut-Behrami als Disziplinsiegerin bereits fest.

Die ÖSV-Herren schreiben nach einer kugellosen Vorsaison im Winter 2020/21 mit zweimal Kristall an, am vergangenen Sonntag hatte der Kärntner Marco Schwarz in Kranjska Gora vorzeitig die Slalomwertung gewonnen. Im Gesamtweltcup hat der Franzose Alexis Pinturault vor den abschließenden Rennen im Riesentorlauf und Slalom 31 Zähler Vorsprung auf Odermatt, die Slowakin Petra Vlhova nimmt 96 Zähler Polster auf Gut-Behrami mit in das Wochenende. Für die in den Speeddisziplinen ungemein starke Schweizerin sind die Absagen von Abfahrt und Super-G besonders bitter, hat sie doch auf zwei gute Gelegenheiten verzichten müssen, im Duell mit der slowakischen Technikerin kräftig zu punkten.

Hannes Reichelt fuhr ein letztes Mal im Rahmen des Weltcups ab. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Entgegen der Vorhersage kam in der Nacht auf Donnerstag in Lenzerheide noch einmal eine große Neuschneemenge hinzu, die umfassende Pistenarbeiten nötig machte. Da sich aber auch eine dichte Nebelbank beharrlich über der Rennstrecke hielt, war auch an einen Beginn der Rennen vom Reservestart nicht zu denken. Die ursprünglich für 9.30 Uhr (Damen) und 11.00 (Herren) angesetzten Rennen wurden schließlich um 11.15 Uhr endgültig abgesagt. Bereits am Mittwoch waren die Abfahrten abgesagt worden. Am Freitag steht der Teambewerb auf dem Programm. (APA, red, 18.3.2021)

Super-G-Weltcup-Wertungen 2020/21:

Damen (6):

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 525

2. Federica Brignone (ITA) 323

3. Corinne Suter (SUI) 310

4. Tamara Tippler (AUT) 272

5. Ester Ledecka (CZE) 236

6. Marta Bassino (ITA) 228

7. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 182

8. Petra Vlhova (SVK) 158

9. Francesca Marsaglia (ITA) 146

10. Elena Curtoni (ITA) 136

11. Marie-Michele Gagnon (CAN) 125

12. Christine Scheyer (AUT) 112

13. Michelle Gisin (SUI) 107

14. Priska Nufer (SUI) 102

15. Ricarda Haaser (AUT) 97

weiter:

20. Ariane Rädler (AUT) 62

22. Stephanie Venier (AUT) 53

25. Mirjam Puchner (AUT) 49

34. Michaela Heider (AUT) 33

36. Rosina Schneeberger (AUT) 26

38. Nadine Fest (AUT) 22

44. Lisa Grill (AUT) 13

45. Nina Ortlieb (AUT) 11

46. Cornelia Hütter (AUT) 10

47. Ramona Siebenhofer (AUT) 8

49. Christina Ager (AUT) 6

52. Julia Scheib (AUT) 3

Herren (6):

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 401

2. Marco Odermatt (SUI) 318

3. Matthias Mayer (AUT) 276

4. Mauro Caviezel (SUI) 225

5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 172

6. Andreas Sander (GER) 169

7. Kjetil Jansrud (NOR) 160

8. Christian Walder (AUT) 145

9. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 140

10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 132

11. Christof Innerhofer (ITA) 132

12. Beat Feuz (SUI) 121

13. Matthieu Bailet (FRA) 112

14. Nils Allegre (FRA) 111

15. Romed Baumann (GER) 103

weiter:

18. Max Franz (AUT) 90

27. Stefan Babinsky (AUT) 61

28. Raphael Haaser (AUT) 51

32. Daniel Hemetsberger (AUT) 41

33. Daniel Danklmaier (AUT) 40

35. Hannes Reichelt (AUT) 35

56. Christoph Krenn (AUT) 2

Die Kristallkugel-Gewinner:

DAMEN:

Gesamt: offen

Abfahrt: Sofia Goggia (ITA)

Super-G: Lara Gut-Behrami (SUI)

Riesentorlauf: Marta Bassino (ITA)

Slalom: offen

HERREN:

Gesamt: offen

Abfahrt: Beat Feuz (SUI)

Super-G: Vincent Kriechmayr (AUT)

Riesentorlauf: offen

Slalom: Marco Schwarz (AUT)