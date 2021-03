Berlin – Karl Lagerfeld verglich sie mit Marlene Dietrich, Peter Lindbergh, Ellen von Unwerth und Helmut Newton haben sie fotografiert. In den 1990er-Jahren legte Nadja Auermann, die in der Branche als die Frau mit den besonders langen Beinen galt, neben Claudia Schiffer und Tatjana Patitz eine der großen Karrieren im Modelgeschäft hin. Am Freitag wird die Deutsche 50 Jahre alt.

Entdeckt wurde die gebürtige Berlinerin einst von einer Agentin in einem Café in Charlottenburg. Anfang der 1990er-Jahre zog sie nach Paris, bekam einen Vertrag bei der Agentur Elite und schaffte es auf das Cover der "Vogue". 1992 spielte sie neben Kolleginnen wie Linda Evangelista und Eva Herzigová in einem Musikvideo von George Michael ("Too Funky") mit.

Nadja Auermann 2015 beim Besuch des Semperopernballs in ihrer Wahlheimat Dresden Foto: imago images / Max Stein

Es war das Jahrzehnt der Supermodels. Und Auermann war mit dabei. "Glamour a la Dietrich", schrieb die "New York Times" 1994, als das deutsche Model eine Soloshow für Valentino bestritt. Als Kind habe sie davon geträumt, Bundeskanzlerin zu sein, dass sie so lange modeln würde, habe sie sich nie träumen lassen, erklärte sie 2015 in einem Interview mit dem "Zeit-Magazin": "Ich bin allerdings auch kein Mensch, der große Pläne schmiedet."

Nadja Auermann 1996 in Paris... Foto: imago/United Archives International

...und ein Jahr später mit Karl Lagerfeld Foto: imago stock&people

Freundschaft mit Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld attestierte ihr die Wandlungsfähigkeit einer Schauspielerin – als er 2019 starb, würdigte Auermann ihn als Universalgenie. Auch privat waren die beiden verbunden: Lagerfeld war der Taufpate ihrer ältesten Tochter Cosima, die heute auch modelt.

Nadja Auermann (Mitte) 2009 mit den Kolleginnen Eva Herzigova und Claudia Schiffer in Mailand Foto: imago images/Granata Images

Vereinzelt war die Berlinerin als Schauspielerin aktiv, 2004 übernahm sie ihre erste Hauptrolle im Fernsehen, im ZDF-Krimi "Dornröschens leiser Tod", 2018 spielte sie in der Sat1-Komödie "Entdecke die Mandy in dir" eine Stardesignerin.

Auermann blickt seit einiger Zeit kritisch auf die Modebranche und deren mageres Schönheitsideal. Um das einstige Model ist es stiller geworden, nur gelegentlich zieht es Auermann noch vor der Kamera. Auch privat hält sich die Deutsche eher bedeckt. Sie hat vier Kinder, nach Stationen in Monte Carlo und Potsdam zog sie nach Dresden. 2013 erzählte Auermann der "Bunten": "Wir führen ein ganz normales Familienleben mit mir als Hausfrau und Mutter." (Apa, red, 19.3.2021)