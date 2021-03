Nach der Absage vieler großer Festivals wie dem Rock am Ring, dem Primavera oder dem Glastonbury-Festival, war die Entscheidung von Barracuda Music keine Überraschung: Auch das Nova Rock Anfang Juni in Nickelsdorf wird nicht stattfinden, teilte man am Montag in Form einer Presseaussendung mit. Barracuda-Chef Ewald Tatar ist auch Tagen nach der Entscheidung noch die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Er hofft derweil auf die Austragung des Frequency-Festivals, das genauso von ihm veranstaltet wird wie die Großzahl der heimischen Pop- und Rockkonzerte. Ein Gespräch mit dem größten heimischen Konzertveranstalter über die Hoffnung bald wieder vor einer Konzertbühne zu stehen. (Stephan Hilpold, Christopher Lettner)