Haben Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin neu und besser kennengelernt? Foto: getttyimages/istockfoto/PeopleImages

Zeit füreinander. Das wünscht man sich oft als Paar, denn der hektische Alltag macht genau das oft schwer – selbst wenn man eigentlich unter einem Dach lebt. Zwischen Job, eventuell auch Kindern, Treffen mit Freunden und Familie, individuellen Hobbys und sportlichen Aktivitäten bleibt oft gar nicht so viel Zeit für entspannte Zweisamkeit. Ein Jahr Corona hat nun aber viele dieser Aktivitäten unmöglich gemacht oder in die eigenen vier Wände zwangsverlegt. Man hatte also reichlich Zeit zu zweit – und die Möglichkeit, seinen Partner oder seine Partnerin noch besser kennenzulernen. Manches, auf das man da aufmerksam wurde, war durchaus überraschend. So wie auch diese Twitter-Userin bereits zu Beginn der Pandemie feststellte:

So können einen die Freundin oder der Freund auch nach Jahren des Zusammenlebens noch in Staunen versetzen. Wenn sie sich vornehmen, aktiver zu werden, und dann tatsächlich jeden Tag um fünf Uhr morgens die Laufschuhe schnüren, um bereits vor der Arbeit noch konsequent ihre Runden zu drehen. Wenn sich herauskristallisiert, dass sie eine tiefe Liebe zu Trash-TV haben, die sie in Pandemiezeiten an Fernsehabenden voll ausleben. Wenn man feststellt, dass sie exzellente Cocktails mixen oder mittlerweile auf Profiniveau und mit Leidenschaft Sauerteigbrot backen.

Welche Erkenntnis hatten Sie über Ihren Partner oder Ihre Partnerin im letzten Jahr?



Was wussten Sie vor Corona nicht über ihn oder sie? War die viele Zeit zu zweit eher gut oder eine Belastungsprobe für die Beziehung? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum! (aan, 19.3.2021)