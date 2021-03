Ein Roman ab zwölf Jahren über kindliche Helden in schwierigen Zeiten

Leonora Leitl, "Held Hermann. Als ich Hitler im Garten vergrub".

€ 19,95 / 256 Seiten. Tyrolia, Innsbruck-Wien 2020

Ab 12

Dieser Roman beginnt im Frühling – doch es ist kein unbeschwerter: Der Vater von Hermann ist Soldat im Zweiten Weltkrieg, der Alltag ist geprägt von Hunger und Sorgen. Für ihn ist es schwer auszuhalten, dass die Erwachsenen so wenig reden: "Es scheint, als würde der Krieg allen die Sprache wegnehmen. Denen, die dort sind, die nicht davon erzählen wollen, und denen, die gerade zu Hause sind und nichts vom Krieg hören möchten." Als er merkt, dass seine Mutter geheimen Aktivitäten nachgeht, findet er das zuerst spannend. Doch dann stellt er fest, dass seine Familie in Gefahr schwebt. Die Autorin hat sich von den Erzählungen ihres Opas, aber auch den historischen Abläufen des letzten Kriegsjahres in Freistadt inspirieren lassen. Trotz des ernsten Themas erzählt sie mit viel Witz. Und als es ein weiteres Mal Frühling wird, geht auch der Krieg endlich zu Ende, wenn auch nicht ohne letzte Opfer.