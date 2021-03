Die froschgrünen Strähnen waren ihr Markenzeichen. Nun hat der amerikanische Popstar Billie Eilish seine Haare blondiert und auf Instagram hergezeigt. "Pinch me" (übersetzt: "Kneif mich"), kommentierte die Musikerin mit den irischen Wurzeln das Foto: Ausgerechnet am St. Patrick's Day verabschiedete sich Eilish von den grünen Strähnen.

Grüne Strähnen im dunklen Haar: So sah Billie Eilish bislang aus. Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

Eilish wechselte nicht zum ersten Mal die Haarfarbe, in der Vergangenheit hatte sie bereits violette, blaue und schwarze Haare, mit den grünen Strähnen war sie allerdings bekannt geworden. Die neue durchgestufte Frisur, im Fachjargon "Shag" genannt, fand auf Instagram enormen Anklang. Eine Million Likes gab es innerhalb von nur sechs Minuten für Billie Eilish. Der Schnappschuss, der mittlerweile mehr als 17 Millionen Mal gelikt wurde, gilt nun als das am schnellsten so häufig gelikte Foto der Social-Media-Plattform. (red, 18.3.2021)