Die Essaysammlung der nur 32-jährigen Jia Tolentino, mittlerweile Redakteurin beim renommierten US-Magazin "New Yorker", gilt heute schon, das Buch ist in den USA bereits 2019 erschienen, als feministischer Klassiker des Internetzeitalters. In neun unterschiedlichen, sehr persönlichen Ich-Geschichten liefert Tolentino jede Menge unterhaltsamen und nachdenklich machenden Content. Sie kritisiert die süchtig machenden Social-Media-Portale, enthüllt ihre eigene TV-Reality-Vergangenheit, beschreibt die schmerzlichen Selbstoptimierungsmechanismen junger Frauen, die evangelikale Megachurch-Gemeinde, in der sie in Houston aufgewachsen ist, oder die traurige Rape-Culture an US-Elite-Universitäten. Unser Buchklub-Gast am 19. März ist die Puls-4-Moderatorin und Social-Media-Expertin Corinna Milborn. (red, 19.3.2021)

Über diesen Podcast "Lesezeichen" ist der STANDARD-Buchklub für Literatur, die uns begeistert und bewegt. Wir besprechen dabei gemeinsam mit einem Gast Neuerscheinungen von Autorinnen, die mit ihren Romanen oder Sachbüchern für Debatten gesorgt haben. Drei Wochen vor dem Buchklub erfahren Sie auf derStandard.at, was wir besprechen werden – so können Sie mitlesen und uns Ihre Fragen oder Statements zum Buch an album@derStandard.at schicken. "Lesezeichen" hören Sie ab jetzt jeden Freitag auf derStandard.at, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Projektleitung: Zsolt Wilhelm. Produktion: Laura Schmidt, Anna Caroline Kainz. Musik von Audio Boutique.