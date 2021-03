Kaum hat Toyota bekundet, trotz der beendeten Allianz mit PSA (jetzt Stellantis) bei Kleinstwagen im Segment bleiben zu wollen, schon kommt ein erster Appetitmacher. Aygo X Prologue besagt schon, was gemeint ist: ein erster Hinweis auf die nächste Generation. Modellzyklisch sollte es ja nicht mehr lange dauern, vermutlich ist es nächstes Jahr soweit. Was fix scheint: Auch der dritte Aygo bleibt deutlich unter vier Meter Länge – und baut eine Spur höher als bisher, geht also ein wenig in Richtung Crossover.