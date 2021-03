Schlagersänger Guildo Horn war der Stier. Foto: ProSieben, Willi Weber

Köln/Unterföhring – Die deutsche ProSieben-Show "The Masked Singer" wird nach dem Ende ihrer aktuellen Staffel im Herbst fortgesetzt. Das teilte der Sender am Donnerstag mit. "Unsere Zuschauer haben entschieden. Sie sind so verliebt in 'The Masked Singer', dass wir im Herbst – nach einem halben Jahr Pause – Deutschlands größtes TV-Rätsel in einer neuen Staffel zeigen", erklärte Senderchef Daniel Rosemann.

Nachsatz: "Und wer weiß, vielleicht können wir die Show im Herbst ja sogar mit ein paar Zuschauern im Studio feiern." Die Corona-Pandemie hatte das zuletzt verhindert. Die aktuelle Staffel der Show, in der Promis unter aufwendigen Ganzkörperkostümen singen, die ihre wahre Identität verschleiern, findet am kommenden Dienstag ihren Höhepunkt im Finale. Bisher wurden unter anderem "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers als Küken und Schlagersänger Guildo Horn als Stier enttarnt. (APA, 18.3.2021)