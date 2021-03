Nach wie vor vielbewundert: "Françoise Hardy – Die Diskrete". Die Dokumentation zeichnet ihren Weg von der Sixties-Ikone zur Grande Dame nach – Arte, 21.45 Uhr.

Foto: Agat Films

19.40 REPORTAGE

Re: Die Thunfischer von Andalusien Statt Fisch ziehen Fischer in Südspanien kiloweise Pflanzen aus ihren Netzen. Eine asiatische Braunalge, die sich immer weiter verbreitet, verhindert, dass sich Fische in die Netze verirren. Hunderten Fischern droht der Ruin. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Für immer Eltern (D 2021, Florian Schwarz) Nachdem die Kinder ausgezogen sind, sieht es für die Eltern so aus, als könnten sie eine neue Freiheit genießen. Dann wird allerdings Sohn Niklas aus seiner WG geschmissen und sucht erneut Zuflucht im elterlichen Heim. Komödie von Tatort-Regisseur Florian Schwarz mit Anja Schneider und Devid Striesow. Bis 21.45, Arte

20.15 LIVE

Starmania 21 Der ORF-Quotenbringer geht in die nächste Runde. Bis 22.25, ORF 1

21.45 DOKUMENTATION

Françoise Hardy – Die Diskrete (F 2016, Matthieu Jaubert, Emilie Valentin) Bob Dylan und Mick Jagger verehrten sie ebenso wie Sex-Pistols-Mastermind Malcolm McLaren, der mit ihr einen Song aufnahm: Die Dokumentation zeichnet den Weg der französischen Sängerin Françoise Hardy von der Sixties-Ikone, die bereits als 18-Jährige ihren ersten großen Hit hatte, zur eleganten Grande Dame des französischen Chansons nach. Bis 22.40, Arte

22.20 THEATER

Dunkel lohnende Welt Die junge Ärztin Corinna (Constanze Passin) zieht aus ihrer Wohnung aus, um nach Peru zu übersiedeln. Bei der Wohnungsübergabe entdeckt sie in einer Ecke einen menschlichen kleinen Zeh. Das Krimistück des Tiroler Dramatikers Händl Klaus in der gelungenen Inszenierung von Nurkan Erpulat für das Werk X. Bis 23.45, ORF 3

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Roms Gladiatorinnen – Superstars der Arena Dass es Gladiatorinnen gab, belegen archäologische Funde aus Ephesos in der Türkei. Doch wer waren diese Frauen, und wie lebten sie? Die Spieldoku versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Bis 23.20, ORF 2

23.45 COMEDYSERIE

Vitásek? On the Road Again (A 2009, Rupert Henning) Ein Kabarettist als Kabarettist: Andreas Vitásek fährt mit seinem langjährigen Manager und Wegbegleiter Schurli (Günther Franzmeier) zu einem Auftritt vor der Belegschaft eines Möbelhauses. Auf der Fahrt werden alte Erinnerungen wach – auch die Unlust auf solche "Galas". Bis 0.15, ORF 1

0.10 SERIE

Meine geniale Freundin (2/4) (L’amica geniale, I/USA 2018, Saverio Constanzo) Während Elena (Elisa Del Genio) die Mittelschule besucht, muss Lila (Ludovica Nasti) im elterlichen Betrieb in einem Armenviertel Neapels mitarbeiten – ihre Freundschaft wird auf die Probe gestellt. Zweiter Teil der Verfilmung des ersten Romans von Elena Ferrantes erfolgreicher Tetralogie. Bis 1.55, ORF 2