Die Klimaschutzbewegung ist während der Pandemie in den Hintergrund getreten. Am Freitag wird ab 12 Uhr demonstriert. Gründe gebe es genug, sagen Klimaschützer

Zehntausende Menschen demonstrierten im September 2019 auf Wiens Straßen für mehr Klimaschutz. Unter ihnen: Werner Kogler – mit grüner Sonnenbrille, nur wenige Tage vor der Nationalratswahl. "Die Hauptverantwortung liegt bei der Politik", sagte er damals im Interview mit jungen Klimaschützern. Heute, rund eineinhalb Jahre später, ist der grüne Vizekanzler mitverantwortlich dafür, dass Fridays for Future erneut auf die Straße gehen. Beim mittlerweile siebten Weltklimastreik wird am Freitag protestiert. "Keine leeren Versprechen mehr", lautet das Motto der Aktivisten. Sie wollen "ÖVP und Grüne an ihre geteilte Verantwortung für Klimagerechtigkeit erinnern", sagt Veronika Winter von der Wiener Delegation.

Grünen-Chef Werner Kogler im September 2019 bei einem der letzten großen Klimastreiks vor Beginn der Covid-Pandemie.

Im ganzen Land sind Demos geplant, die größte davon in Wien. Mit der Unterstützung mehrerer Gewerkschaften, Umweltschutzorganisationen und Glaubensgemeinschaften wollen die Teilnehmer eine Menschenkette um den Ring machen.

Menschenkette am Ring

Ab 12 Uhr sammeln sich die Teilnehmer am Schottentor, Volkstheater, Karlsplatz, Stadtpark und Stubentor, um sich einzureihen. Etwa 1000 Menschen brauche man, um – mit Corona-Sicherheitsabstand – die drei Kilometer lange Kette von der Hauptuniversität zum Stadtpark zu formen, rechnet Winter vor. "Wir gehen aber von mehr Teilnehmenden aus." So groß wie vor der Pandemie, als Zehntausende fürs Klima protestierten, würde der Streik freilich nicht. "Wir verstehen uns aber auch als Sprachrohr für die vielen Menschen, die für mehr Klimaschutz eintreten, aber wegen der Pandemie nicht demonstrieren können", sagt die Studentin.

"Wir sind enttäuscht, dass sich die Grünen nicht vehementer für den Klimaschutz eingesetzt haben und dass die ÖVP blockiert hat", sagt Aktivistin Viktoria Winter. Foto: APA/Georg Hochmuth

"Wir sind enttäuscht, dass sich die Grünen nicht vehementer für den Klimaschutz eingesetzt haben und dass die ÖVP blockiert hat", sagt Winter. Die wichtigsten Forderungen: Eine "ökosoziale Steuerreform mit angemessenen CO2-Preisen" und ein "starkes Klimaschutzgesetz, damit die Klimaziele verbindlich werden", sagt Winter.

Mit der Pandemie ist die Klimakrise in den Hintergrund gerückt, die Sorgen der Aktivisten fanden kaum Gehör. Zugleich habe sich die Krise positiv auf die Bewegung ausgewirkt: "Wir verzeichnen einen großen Zulauf an Aktivisten", sagt Winter. Viele junge Menschen seien von Zukunftsangst und den psychischen Folgen der Pandemie betroffen, die Klimaproteste würden eine Perspektive schaffen.

Im Gegensatz zu den Corona-Demos, die zuletzt in der Bundeshauptstadt stattgefunden haben, setzt die Jugendorganisation auf Sicherheit: Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben, schreiben sie allen Teilnehmern. Maske und Abstand sind Pflicht; sogenannte Ordner und Redner müssen zudem einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Regierung bei Klimathemen säumig

Grund zu demonstrieren haben sie genug: Sowohl in der Umsetzung der ökosozialen Steuerreform als auch beim Klimaschutzgesetz ist die Regierung säumig. Im Vorjahr wurde nur rund die Hälfte der geplanten Schritte der Ökosteuerreform umgesetzt, die Gesetzesnovelle hätte mit Jahreswechsel veröffentlicht werden sollen.

Woran hakt es? Am Geld nicht: Tatsächlich konnten sich die Regierungsparteien auf die von NGOs lange geforderte Klimamilliarde einigen. Auch darüber hinaus wurden die Töpfe üppig gefüllt. Doch an den Ideen, wie Klimaschutz aussehen soll, scheiden sich die Geister in der Koalition. Das zeigte sich etwa beim Erneuerbaren-Gesetz. Die Volkspartei sieht die Zukunft im grünen Gas und Wasserstoff; die Grünen wollen Wind- und Sonnenenergie ausbauen. Darüber hinaus monieren einige Grüne wiederholt den starken Einfluss der Interessenvertreter aus der Wirtschaft in den Verhandlungen.

Corona keine Ausrede

"Es müssen mehr Maßnahmen auf den Boden gebracht werden", fasst es Johannes Wahlmüller, Klimasprecher von Global 2000, zusammen. Er spricht von einer "Placebopolitik": Nach wie vor würden viele Versprechungen gemacht, aber nur wenig umgesetzt. Auch Corona sei für viele noch fehlende Maßnahmen keine Ausrede, sagt Wahlmüller – als Beispiel nennt er die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen.

"Der große Koalitionspartner ist die größte Klimaschutzbremse im Land", sagt Greenpeace-Klimasprecher Adam Pawloff.

Von guten Ideen im Koalitionsprogramm sei erst wenig umgesetzt worden, sagt auch Greenpeace-Klimasprecher Adam Pawloff. Das Schneckentempo in Österreichs Klimapolitik schreibt er vor allem der ÖVP zu: "Der große Koalitionspartner ist die größte Klimaschutzbremse im Land." Die Lockdowns hätten zwar den Wind aus den Segeln der Klimabewegung genommen, meint Pawloff, die neue Präsenz auf der Straße würde den Druck zurückbringen. (Oona Kroisleitner, Nora Laufer, 19.3.2021)