Doodle. Grafik: Doodle

Die Coronapandemie hat dem zur TX Group gehörende Online-Terminplaner Doodle im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum im Geschäftskundenbereich beschert. So habe die Plattform bei den Geschäftskunden eine Verfünffachung der mit Doodle geplanten Meetings verzeichnet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Zahl der Mitarbeiter hat sich per Jahresende von 51 auf 104 mehr als verdoppelt. Mit der Gründung von Doodle USA sowie den Integrationen von MS Teams und Zoom seien zudem wichtige Meilensteine erreicht worden.

Service

Die Transformation in ein "Software-as-a-Service" (SaaS)-Unternehmen zeige sich durch die Verdopplung der bezahlten Abonnements, so das Unternehmen. Der durch Geschäftskunden generierte Umsatz sei um 54 Prozent auf einen neuen Höchststand gestiegen.

Doodle ist nach eigenen Angaben mit monatlich über 30 Millionen Nutzern der "weltweit führende" Online-Terminplaner. Das Unternehmen hat den Sitz in Zürich sowie Niederlassungen in Berlin, Belgrad, New York und Atlanta. (APA, 18.03.2021)