Am Freitag beschließt der Aufsichtsrat des deutschen Nutzfahrzeugherstellers MAN das Aus für das Werk in Steyr. Die Chancen auf Rettung durch Siegfried Wolf sind aber intakt

Die Aussichten für die Mitarbeiter im MAN-Werk in Steyr sind bitter: Klappt der Deal mit Siegfried Wolf, dann verliert ein Teil ihre Jobs. Klappt es nicht, sind alle weg. Foto: APA / Fotokerschi.at / Werner Kerschbaum

Wien/Steyr/München – Im MAN-Werk in Steyr in Oberösterreich stehen die Zeichen auf Showdown. Der Aufsichtsrat der Nutzfahrzeugsparte des Volkswagenkonzerns tagt am Freitag in München und wird die Schließung der Niederlassung in Steyr besiegeln. Das erfuhr DER STANDARD am Donnerstagabend aus Konzernkreisen.

Der Verkauf des Werks mit seinen 2.300 Beschäftigten an Ex-Magna-Chef Siegfried Wolf stehe nicht auf der Agenda, heißt es. Im übrigen äußere man sich nicht zu Aufsichtsratssitzungen und deren Inhalten, teilte MAN auf Anfrage mit.

Dennoch könnte es noch einen Ausweg geben. Wolfs WSA Beteiligungsgesellschaft ist demnach der einzige Bieter mit Industrialisierungskonzept und somit der einzige ernstzunehmende Interessent für das Werk, in dem Komponenten und Spezialkunststoffgehäuse für MAN-Lastkraftwagen hergestellt werden, aber auch mit Elektro-Lkw experimentiert wird.

"Tragfähiges Angebot"

Die Gespräche des Vorstands der MAN Truck & Bus SE mit dem Betriebsausschuss der MAN Truck & Bus Österreich GesmbH und der WSA "verliefen bisher sehr konstruktiv und wir sind davon überzeugt, dass die WSA Beteiligungs GmbH ein tragfähiges Angebot zur Zukunftssicherung des Standorts vorgelegt hat". Man hoffe "eine baldige Einigung erzielen zu können", heißt es in der Mitteilung aus München weiter.

In trockenen Tüchern ist der Verkauf an die "rein österreichische" WSA damit noch nicht, Die Voraussetzungen dafür sollen wohl bis Ende März vorliegen, er hängt aber von einigen anderen Faktoren ab, deren wichtigste die Zustimmung der Belegschaft darstellt.

Versammlung am 26. März

Diese soll erst nach einer auf 26. März verschobenen Vollversammlung der Arbeitnehmer in einer geheimen Urabstimmung abgefragt werden. Bei dieser Betriebsversammlung werde Wolf sein industrielles Konzept für den Standort Steyr darlegen. Selbiges sieht die Wiederbelebung der Marke Steyr vor, unter der vier Fahrzeugtypen (vom Kastenwagen über kleine Elektrobusse bis zu Lkws) für den Weltmarkt produziert und elektronisch vollausgerüstete Fahrerkabinen ebenso nach Russland exportiert werden sollen wie Chassis, Komponenten und Elektrobusse.

Haircut

Die Latte für die Belegschaft liegt freilich hoch: Sie stimmt letztlich über eine deutliche Kürzung der Stammbelegschaft (von 1900 auf 1250 bis 1300 Mitarbeiter, die 400 Zeitarbeitskräfte nicht inkludiert) sowie der Löhne und Gehälter ab. Der sogenannte Akkordlohn soll komplett gestrichen, zumindest aber halbiert werden, was einen Einkommensverlust um 15 bis 30 Prozent bedeuten würde.

Von "fast erpresserischen Methoden" sprach prompt MAN-Steyr-Arbeiterbetriebsrat Erich Schwarz. Die Dringlichkeit dieser "Friss-oder-stirb"-Mentalität sehe er nicht.

Wenig überraschend hoffen die Belegschaftsvertreter noch immer auf ein konkretes Angebot der Interessentengruppe rund um den Linzer Unternehmer Karl Egger (Kekelit), für das Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) und ihm nahestehende Anwälte lobbyieren.

Russland-Sanktionen

Im Lichte der Russland-Sanktionen scheinen der Deal und die ambitionierten Pläne nicht unproblematisch, soll Steyr nach Wolfs Plänen doch enge Bande zum russischen Fahrzeughersteller Gaz knüpfen, an dem der Österreicher mit zehn Prozent beteiligt ist. Gaz wiederum gehört zu Russian Machines, die Teil des Imperiums von Oleg Deripaska ist. Deripaska und Gaz stehen auf der US-Sanktionsliste.

Mit dieser Konstruktion will der frühere Chef des Autozulieferers Magna-Steyr mit besten Verbindungen zum Porsche-Clan – Wolf gehört seit 2019 dem Aufsichtsrat der Porsche SE an – das von Traton/MAN aus Kostengründen verstoßene Werk in Steyr auf neue Beine stellen, schildern Auskenner die Pläne. Grundbedingung für künftige Exporte Made in Steyr: Mindestens 40 Prozent der Ware muss "local content", also aus Österreich sein. Von einem Zukunftskonzept mit Schwerpunkt Elektromobilität, Engineering, Forschung & Entwicklung und einem Wasserstoffkompetenzzentrum ist die Rede, alles unter dem Motto "weg von der verlängerten Werkbank". (Luise Ungerboeck, 19.3.2020)