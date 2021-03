Für die Playstation 5 will Sony nach 10 Jahren die Move-Controller für Virtual-Reality-Games mit neuer Technologie ersetzen

Die neuen Controller sehen futuristisch aus.

Foto: Sony

Schon länger gibt es Gerüchte, dass die Playstation 5 ein eigenes VR-Headset spendiert bekommen soll, was Sony im Februar offiziell bestätigt hat. Für das Next-Gen-VR-System verspricht der Publisher Verbesserungen bei Auflösung, Sichtfeld und Tracking sowie Input. Bevor es jedoch erste Bilder zu diesem Headset gibt, lässt Sony jetzt einen ersten Blick auf die zukünftigen Controller zu, die auf der Technologie des Playstation-5-DualSense-Controllers aufbauen soll.

Adaptive Trigger



Beide neuen VR-Controller verfügen laut einem aktuellen Blogeintrag von Sony über eine adaptive Trigger-Taste, die beim Drücken spürbaren Widerstand leistet, ähnlich wie beim DualSense-Controller. Merkbar ist dieses Feature dank eines deutlichen Widerstands auf der Taste, wenn man beispielsweise einen Bogen spannt, um einen Pfeil zu schießen. Das runde Design unterstützt zudem haptisches Feedback, das heißt Vibrationen passen sich der Umgebung an. Trifft eure Waffe etwa Widerstand, dann soll das spürbar sein.



Dank Fingerberührungserkennung soll der Controller erkennen, wo die Daumen und Zeige- oder Mittelfinger des Spielers liegen, auch wenn man keinen Druck damit ausübt. Die Bewegungen des VR-Controllers werden vom neuen VR-Headset über einen Trackingring an der Unterseite des Controllers verfolgt. Am linken Controller befinden sich ein Analog-Stick, die Dreieck- und Quadrat-Tasten, eine "Grip"-Taste, eine Trigger-Taste und eine Create-Taste. Am rechten Controller befinden sich ein Analog-Stick, die Kreuz- und Kreis-Tasten, eine "Grip"-Taste, eine Trigger-Taste und eine Options-Taste. Die "Grip"-Taste kann beispielsweise zum Aufheben von Objekten im Spiel verwendet werden.

Entwickler werden laut Sony die ersten Prototypen des neuen VR-Controllers demnächst zur Verfügung gestellt bekommen.

Foto: Sony

Es wurde Zeit

Lange wurde ein neuer Playstation-VR-Controller von der Community erwartet. Bis jetzt wurden viele VR-Games mit den PlayStation-Move-Controllern gespielt, die bereits 2010 für die Playstation 3 erschienen. Damals noch für Games mit klassischer Bewegungssteuerung, etwa Golf-Simulationen. Vor Playstation VR wurde der Controller nur wenig genutzt, da die Games mit Bewegungssteuerung sowohl auf der PS3 als auch auf der PS4 nie an den Erfolg der Wii anknüpfen konnten, die in diesem Bereich den Markt dominierte. Für VR-Spiele war Playstation Move nicht optimal, aber es musste dennoch die letzten fünf Jahre mangels Alternativen für die ersten Gehversuche im VR-Bereich reichen. Mit den neuen, auf VR optimierten Controller wird hoffentlich ein neues Kapitel in Sachen VR-Games auf der Playstation 5 aufgeschlagen. Zu einem möglichen Release-Datum hat Sony noch nichts bekannt gegeben. (aam, 18.3.2021)