Winner. Foto: imago images/Icon SMI

Keine 24 Stunden nach dem 0:9 gegen die New York Rangers haben die Philadelphia Flyers am Donnerstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) bei den New York Islanders 4:3 gewonnen. Dabei war der Sieg nach einer in Drittel zwei fixierten 3:0-Führung noch auf der Kippe gestanden, da die Gastgeber im Schlussabschnitt binnen 6:34 Min. ausglichen. Doch Oskar Lindblom gelang 2:22 Min. vor Schluss das Siegestor. Der Kärntner Michael Raffl war diesmal nicht im Flyers-Kader.

Den Buffalo Sabres brachte nach der Trennung von Coach Ralph Krueger auch die 13 kein Glück. So viele Spiele in Folge hat das Team nämlich nun verloren. Diesmal war es ein 1:4 daheim gegen die Boston Bruins. Bei den Siegern gelang David Krejci mit dem ersten dreier Assists sein 700. Karrierepunkt. Buffalo hat seinen bisher letzten Sieg am 23. Februar gefeiert. Einen starken Auftritt wiederum hatte Robby Fabbri für Nachzügler Detroit. Er erzielte beim 3:2-Sieg der Red Wings bei den Dallas Stars alle drei Tore der Sieger. (APA, 19.3.2021)

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag:

New York Islanders – Philadelphia Flyers (ohne Michael Raffl) 3:4,

Buffalo Sabres – Boston Bruins 1:4,

Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets 2:3,

Florida Panthers – Nashville Predators 1:2,

Pittsburgh Penguins – New Jersey Devils 2:3,

Chicago Blackhawks – Tampa Bay Lightning 2:4,

Dallas Stars – Detroit Red Wings 2:3,

Minnesota Wild – Colorado Avalanche 1:5,

Winnipeg Jets – Edmonton Oilers 1:2,

Arizona Coyotes – Anaheim Ducks 2:3