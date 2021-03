Neben ausreichend Geld braucht man für das Setup auch den nötigen Platz.

Foto: Nvidia

Das Modding-Team von Nvidia ist für seine aufwendigen Spiele-Setups bekannt. Mit einer neuen Konstruktion rund um den Microsoft Flight Simulator, in die sie rund 20.000 Dollar investierten, wurde aber sogar für ihre Verhältnisse tief in die Tasche gegriffen.

NVIDIA GeForce

RTX 3080



Allein die Komponenten des verwendeten PCs sind beeindruckend. Hinter der Grafik-Power steckt die aktuell nicht erhältliche und unglaublich starke Geforce RTX 3080. Als Prozessor dient ein i9-10900k. Am Laufen gehalten von einer Wasserkühlung, werden von dem Power-PC drei LG CX 65 Zoll Fernseher bespielt, was eine finale Auflösung von 5760 x 1080 ergibt.

Alles betreffend der Flugzeugsteuerung kommt von der Logitech G-Serie, erweitert durch Bewegungsmodule von Next Level Racing. So werden Bewegungen sowohl zur Seite als auch nach vorne und hinten ermöglicht. Rollen sind zwar nicht vorgesehen, aber immerhin neigt sich das Gestell in jede Richtung um etwa 10 Grad. Durch die Motion Platform V3 wird der Spieler bei Start und Landung ordentlich durchschüttelt. Preislich landet man bei einer Anschaffung aller Einzelteile bei rund 20.000 Dollar (rund 16.800 Euro) und etwa 12 Stunden Bauzeit, bis alles eingerichtet ist. (red, 19.3.2021)



Die Komponenten im Detail

PC

Chassis: CoolerMaster SL600M

Graphics: GeForce RTX 3080

Motherboard: ASUS ROG MAXIMUS XII Formula

Processor: Intel i9-10900k

Memory: G.Skill Trident Z RGB 32GB (4x8) 4000Mhz

Storage: Samsung 980 Pro 1TB (x2)

Power: SeaSonic FOCUS Plus Platinum 850W

Cooling: EKWB- Quantum-Velocity CPU Block with Monoblock, Founders Edition GPU Quantum-Vector waterblock, Quantum-Torque Fittings, and two CoolStream Radiators

Cables: Mainframe Customs

Rig – Logitech G Peripherals

Flight Yoke System + Flight Rudder Pedals

Flight Throttle Quadrant

Professional Simulation LCD Multi-instrument Controller (x6)

Professional Simulation Radio Controller (x2)

Flight Switch Panel

Flight Multipanel

G703 Lightsync PC Gaming Speakers

G915 Lightspeed Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard

G560 Lightspeed Wireless Gaming mouse

Next Level Racing Platform & Extras