Die vier Triebwerke der ersten Raketenstufe zündeten planmäßig. Foto: NASA/Robert Markowitz

Washington – Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat die Triebwerke der Rakete für ihr neues Mondprogramm Artemis erfolgreich getestet. Alle vier Triebwerke der Hauptstufe der neuen Trägerrakete Space Launch System (SLS) hätten bei dem Test am Donnerstag im Stennis Space Center im Bundesstaat Mississippi gleichzeitig gezündet, teilte die Nasa mit. Die Testzündung dauerte demnach acht Minuten und 19 Sekunden und verlief vollständig nach Plan.

Bei einem vorangegangenen Test im Jänner hatten die Triebwerke nicht wie vorgesehen funktioniert. Die Testzündung brach schon nach einer Minute ab. Nach Angaben der Nasa waren trotzdem keine größeren Änderungen nötig. Am Donnerstag war die Erleichterung im Kontrollzentrum aber groß, als der zweite Test reibungslos verlief. "Der Applaus sagt viel darüber aus, wie sich das Team gerade fühlt", sagte der für den Test verantwortliche Nasa-Ingenieur Bill Wrobel in einem Livestream.

Ex-Astronaut als neuer Nasa-Chef im Gespräch

Die USA wollen mit den SLS-Raketen und einer Orion-Raumkapsel erstmals seit 1972 wieder Astronauten auf den Mond bringen. Die Mission Artemis 1 soll Ende dieses Jahres als Testflug zum Mond starten. Zunächst noch ohne Besatzung soll sie den Mond umrunden und dann zur Erde zurückkehren. Mit Artemis 2 sollen Astronauten dann 2023 den Mond umrunden. Erst die für 2024 geplante Mission Artemis 3 soll dann tatsächlich mit Astronauten auf dem Erdtrabanten landen.

Der erste Start der SLS könnte unter der Verantwortung eines ehemaligen Astronauten erfolgen. US-Medienberichten zufolge dürfte die Ernennung des ehemaligen Raumfahrers und demokratischen Senators Bill Nelson als neuer Chef der US-Weltraumbehörde bevorstehen. Nelson flog 1986 mit dem Space Shuttle Columbia ins All, später wechselte er in die Politik. Der Republikaner Jim Bridenstine, der von Donald Trump nach dessen Amtsantritt zum Chef der Behörde ernannt worden war, hatte seine Funktion nach dem Regierungswechsel im Jänner zurückgelegt. Interimistisch wird die Nasa seither von Steve Jurczyk geleitet, der zuvor am Langley Research Center tätig war. (red, APA. 19.3.2021)