Die Gastronomie ist – außer in Vorarlberg – weiterhin geschlossen und momentan sieht es auch nicht nach weiteren Öffnungen aus. Daher bieten viele Spitzenlokale – wie schon im Herbst zum Ganslessen, zu Weihnachten oder zum Valentinstag – Essensboxen an, aus denen man zuhause mit wenigen Handgriffen ein Gourmetmenü zaubern kann.

Steirereck

Das Steirereck hat schon im Frühling 2020 begonnen, Essen für daheim unter dem Begriff "Steirereck Hausbesuch" anzubieten und bietet heuer auch Österliches an.

Zu Ostern gibt es aus dem Steirereck Ziegenkitz mit Spargel online zu bestellen. Foto: Steirereck

Zu Ostern bietet das Steirereck unter anderem "Schulter und Keule vom Ziegenkitz mit Erbsen, grünem Spargel und Erdäpfelschnitte" zur Online-Bestellung an. Das Ziegenkitz ist für zwei Personen gedacht. Kostenpunkt: 59 Euro.

Weiters gibt es Osterlämmer aus Eierlikör-Gugelhupf-Teig. Osterlamm wie Ziegenkitz und weitere Gerichte aus dem Haus von Heinz und Birgit Reitbauer können ab der Karwoche unter steirereck-hausbesuch.at vorbestellt werden. Die Abholung ist in der Meierei von 13.00 bis 18.00 möglich, innerhalb Wiens wird auch zugestellt.





Tian

Das vegetarische Sternerestaurant Tian bietet sowohl ein Osterpaket, als auch eine Ostermenü-Box an.

Im Tian-Oster-Paket befinden sich:

Bärlauchpesto, Krensauce und Zwiebel-Aufstrich, ein vegetarisches Tatar, eingelegtes Gemüse, Oster-Granola, Erdbeer- Schokolade-Marmelade und ein Oster-Zopf. Dazu gibt es dragierte und karamellisierte Kakaobohnen sowie ein Nougat-Ei von Tian-Pâtissier Thomas Scheiblhoferl. Ein Laib "Madame Crousto" der Bäckerei Öfferl komplettiert das Paket.

Das Osterpackerl aus dem Restaurant Tian mit Oster-Granola und Bärlauch-Pesto. Foto: Restaurant Tian

Bestellungen sind möglich über tian-zuhause.com. Bei einer Bestellung bis 30.3. sind Lieferungen österreichweit und nach Deutschland möglich. Eine Abholung der Speisen ist auch im TIAN Bistro am Spittelberg (Schrankgasse 4, 1070 Wien) möglich

Die Tian-Oster-Menübox,

besteht aus einem 4-gängigen Menü zusammengestellt von Paul Ivić und Küchenchef Mathias Martin. Das Dessert liefert TIAN-Pâtissier Thomas Scheiblhofer.

Diese Kreation aus Sellerie, Bärlauch und Kefir ist Teil des Ostermenüs aus dem Restaurant Tian. Foto: Restaurant Tian

Dazu gibt es hausgemachte TIAN-Rohmilchbutter, Öfferl-Brot und eine Flasche Naturwein.

Vorspeise: Kochsalat, Sauerampfer, Solei

Suppe: Sellerie, Bärlauch, Kefir

Hauptgang: Erdäpfel, Schwammerl, Wildkräuter

optional für Käseliebhaber: Käseselektion, Condiments, Apfelnussbrot

Dessert: Schaftopfenkuchen, Kürbiskern, Vogelbeere

Bestellungen sind möglich über tian-zuhause.com. Der Bestellschluss für das Menü ist der 1. April. Das Menü um 179 Euro für 2 Personen wird am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag in und um Wien ausgeliefert. Eine Abholung ist an diesen drei Liefertagen auch im TIAN Restaurant (Himmelpfortgasse 23, 1010 Wien) möglich.





Sacher's Junge Köche

Die Jugend hat trotz der prekären Situation ein Recht auf Ausbildung dachte sich Chefkoch Dominik Stolzer im Hotel Sacher in Wien und startete mit seinen Kochlehrlingen die Aktion "Sachers Junge Köche".

Im Rahmen dieser entwickeln die Lehrlinge gemeinsam mit dem Küchenchef Menüs zum Verschicken, um Menüabfolgen und Küchenablauf auch in diesen schwierigen Zeiten nicht zu verlernen, beziehungsweise um mit kulinarischen Fähigkeiten an dieser Krise zu wachsen.

Der Reinerlös der Boxen aus dem Hotel Sacher kommt der Aktion "Vereinigung "Kitchen Youngsters" in Wien und Niederösterreich" zugute. Foto: sacher.com

Mit dem Ostermenü geht die Aktion in die Verlängerung. Der Reinerlös der verschickten Boxen geht an die Vereinigung "Kitchen Youngsters" in Wien und Niederösterreich".

Das Ostermenü setzt sich zusammen aus

einem Carpaccio vom Bio Rind mit Bärlauch und Feige zur Vorspeise, einer

Consommé Double vom Ochsenschlepp als Suppe, zum Hauptgang gibt es

Lammrücken mit Cru de cacao, Karotte und Polenta

Als Dessert haben Sachers Lehrlinge ein süßes Osternest als Gericht entwickelt

Das Menü kostet 49 Euro pro Person.

Österliche Überraschung á la Hotel Sacher. Foto: sacher.com

Bestellungen sind möglich via culinary.wien@sacher.com oder per WhatsApp unter

+43 676 837075499.

Die Abholung kann zwischen 13:00 und 19:00 Uhr über den Sacher Drive-In Service vor dem Hoteleingang erfolgen. Bestellungen bis 12:00 Uhr können noch am selben Tag ab mittags abgeholt werden, Bestellungen bis 16:00 Uhr noch am selben Tag abends.



Weitere Infos zu Sachers Jungen Köchen gibt es hier.

-------------------------

Landhaus Bacher

Im Landhaus Bacher haben Lisl Wagner-Bacher und Thomas Dorfer eine Box (145 für 2 Personen) zusammengestellt, die man in Wien und Mautern abholen kann, oder sich auch per Spezialpost (In Österreich und Deutschland) liefern lassen kann.

Darin enthalten:

Osterpinzen

Lisl’s Wachauer Marillenmarmelade

Ziegen-Kitzerlsulz im Glas + Marinade & Kresse-Radieschensalat

geräucherter Ramsauer Alpsaibling – Hot lemon Chilimayonnaise – erste Frühlingsgemüse & Lachskaviarrahm

Frühlingskräuter-Rapsöltopfen

gelbe Suppe – Kärntner Kirchtagssuppe – Gemüse & Reindlings Ravioli

Kitzbeuscherl mit Curry-Zitrus & Kokos im Glas, dazu Serviettenknödel

Schinken im Brotmantel zum nochmaligen Aufbacken

Eierkren

0,2l "Landhaus Eierlikör" mit Mandelblüte & Tahiti Vanille

0,35 l Flasche Bründlmayer Sekt

Bestellt werden kann bis 28.3., die Box wird dann bis spätestens 2.4. zugestellt, Abholung ist möglich in Mautern im Landhaus Bacher zwischen 14.30 und 18 Uhr und in Wien in Lisls Genussmanufaktur, Annagasse 18, Mi-Fr 11-17 Uhr, Sa 11-15 Uhr

Weitere Infos gibt es auf der Webseite.

-------------------------

Marco Simonis

Bei Marco Simonis gibt es Oster-Picknickskorb, Brunch oder auch ein Menü. Foto: Marco Simonis

Bei Marco Simonis kann man einen Picknickkorb (99 Euro für 2 Personen), einen Osterbrunch (79 Euro für 2 Personen) oder ein Ostermenü abholen oder innerhalb Wiens liefern lassen.

Das Menü besteht aus:



Tartar vom gebeizten Branzino Piment d`Espelettemayo, Artischocke, gegrilltem Salatherz Karottensuppe, Ingwergrießknödel, geräuchertem Waller.

Waldviertler Biolamm-Ragout mit marokkanischen Gewürzen, Wurzelgemüse, Berberitzen, Kartoffel-Bärlauchpüree oder oder als vegetarische Alternative

Kartoffelnudeln, Blattspinat, Nuss-Bärlauchbutter, Pankobrösel, confierte Tomaten, Pecorino.

Kartoffelnudeln, Blattspinat, Nuss-Bärlauchbutter, Pankobrösel, confierte Tomaten, Pecorino. Malakoff im Glas, Erdbeeren, Grand Manier, Piemontesische Haselnüsse.

Das 3-Gangmenü kostet mit Vorspeise 69 Euro inklusive Bio-Hasenbrot und Eier-Speckcreme, das 4-Gangmenü mit Suppe 79 Euro / Person, inklusive Bio-Hasenbrot und Eier-Speckcreme.

Weitere Infos zum Inhalt des Picknickkorbs bzw. zum Brunch gibt es hier.

Bestellungen per Mail an welcome@marcosimonis.com bis Dienstag, 30.3.

Abholung Picknickkorb, Osterbrunch und Ostermenü:

Bastei10, Dominikanerbastei 10, 1010 Wien, Freitag 2. April zwischen 15:00 und 19:00 Uhr, Samstag 3. April zwischen 9:00 und 13:00 Uhr. Lieferungen in Wien am Samstag 3. April erfolgen zwischen 12:00 und 18:00 Uhr.

------------------------------------

Taubenkobel

Bärlauchsuppe aus dem Ostermenü des Restaurant Taubenkobel. Foto: Taubenkobel

Im Burgenland hat das Restaurant Taubenkobel ebenfalls Menü und Jause (88 Euro für 2-3 Personen/4-5 Personen 172 Euro) im Programm.

Menü-Preis: 148 Euro für 2 Personen bzw. 288 Euro f. 4 Personen. Die Boxen können abgeholt werden und erstmals wird auch in ganz Österreich geliefert.

Die Essensbox "Osterfestessen" enthält neben Aperitif und Wein:

Hausbrot mit gerösteter Zwiebelbutter,



"Wiener Schüssel" mit Osterschinken, Erbsen und Wildkerbel



Bärlauchcreme mit Bärlauchkapern und knusprigen Bauernbrot



Kalb in der Salzgrotte gereift mit Selleriecreme, Mandeln, Senfkaviar und Kalbsnage



Das "süße Osterei" mit Rhabarber, Vanille und Schokolade

(Auf Anfrage gibt es auch vegetarische Alternativen)

Abholung: Freitag-Sonntag (+Ostermontag) von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, in der Greißlerei beim Taubenkobel.

Vorbestellung unter restaurant@taubenkobel.at

Versand österreichweit: spätestens am Donnerstag, 01. April.

Weitere Infos unter: https://www.taubenkobel.com/

-----

Gut Purbach, Purbach

Max Stiegl und Team aus dem Gut Purbach versenden Osterboxen, sowie -menüs. Foto: Gut Purbach

Ebenso im Burgenland bieten Max Stiegl und sein Team aus dem Gut Purbach eine

Osterbox um 86 Euro an, die folgendes enthält:

Tante Ernas Osterpinze, Bauernbutter, Osteraufstrich, Beinschinken im Brotteig, Grammelpogatschenkren, 1 Flasche Eiszapfengrauburgunder 2019, Weingut Bichler, Purbach

Die Menüvariante des Gut Purbach (134 Euro für 2 Personen) besteht im Gut Purbach aus:

Bauernbutter und Pinze

Geräucherter Aal "Miang Kham" mit Wildkräuter, Betelblättern, Ingwer und Reis



Seewinkler Reissuppe mit Curry und Kaninchen



Purbacher Kitzstelze, Herz, Zunge, mit Senfgemüse, Rahmpolenta und Rosmarinsaue



Ostereier mit Schokolade und Nougat



1 Flasche Sekt, Blaufränkisch 2016 Thenau, Weingut Bichler, Purbach

Bestellt werden kann bis 30.3. auf gutpurbach.at oder via +43 2683 56086 für Lieferungen österreichweit.







Sans Souci Wien

Lammrücken in Kräuterkruste aus dem Hotel Sans Souci. Foto: Sans Souci

Das Hotel Sans Souci bietet ein 4-gängiges Ostermenü zur Abholung an, optional kann man gegen Aufpreis innerhalb Wiens auch zustellen lassen.

Vier Gänge, inkl. Brot von Öfferl, Aperitif Cocktail, 1 Flasche Wein & Überraschung.

89 Euro/Person.

Spargelsalat grün & weiß Räucherforelle

Zitronen Vinaigrette Bärlauchsuppe und Trüffel-Croutons



Lammrücken mit Kräuterkruste, Fisolen im Speckmantel, Rosmarinkartoffeln/Jus

oder Seesaibling, Fisolen im Speckmantel, Rosmarinkartoffeln, Bisque oder

Spinatstrudel mit Wildkräutersalat.



oder Seesaibling, Fisolen im Speckmantel, Rosmarinkartoffeln, Bisque oder Spinatstrudel mit Wildkräutersalat. Kerbel-Rahm Duo vom Schokoladenmousse, Beeren-Rhabarberkompott.

Weitere Infos unter:

https://www.sanssouci-wien.com/news/ostern-to-go/



Bestellungen bis spätestens 31.3., Abholung und/oder Lieferung innerhalb Wiens 4.4. & 5.4. 11-18 Uhr.

-------

Döllerer, Going

Andreas Döllerer im Salzburger Going bietet ein dreigängiges Menü (44 Euro/Person) zum Abholen, aber auch eine Osterjause an. Des Menü besteht aus:

Cremiger Bärlauchsuppe, gebeiztem Bluntausaibling



Gebackenem Osterkitz, Erdäpfel-Brunnenkresse-Salat, Preiselbeeren



Zotter JRE Milchschokolade, Erdbeere, Rhabarber

Vorbestellung des Menüs bis Freitag, 2. April 2021, unter +43 (0)6244 4220 oder office@doellerer.at Abholung, Sonntag, 4. April 2021 zwischen 11.30 bis 14.00 Uhr in Döllerers Genusswelten in Going.

Versand: Die geweihte Osterjause hingegen wird in ganz Österreich und nach Deutschland verschickt, im Paket um 159 Euro für 4 Personen ist unter anderem Osterschinken, Süßes, Sekt, Butter, Kren und einiges mehr. Bestellt werden kann bis 31.3. (Österreich) bzw. 30.3. (Deutschland).

-------

Geschwister Rauch vulgo Steira Wirt, Trautmannsdorf

Bei den Geschwistern Sonja und Richard Rauch aus dem steirischen Trautmannsdorf gibt es die Wahl zwischen einem Ostermenü und einer Osterbox.

Das Ostermenü besteht aus:

Hausgebackenem Osterbrot mit Erbsen-Frischkäseaufstrich

Vorspeise: Marinierter weißer Spargel mit Osterschinken



Zwischengang: Kalbfleischravioli im Fenchelsud



Hauptspeise: Zweierlei Osterlamm, Rücken und geschmorte Schulter mit Bärlauchspätzle



Dessert: Topfenknödel mit Butterbrösel

Das Ostermenü von Sonja und Richard Rauch aus Trautmannsdorf in der Steiermark reist österreich- und deutschlandweit. Foto: Geschwister Rauch

Auf Anfrage werden auch vegetarische Menüs verschickt.

Der Preis pro Box für zwei Personen beträgt 135 Euro.

Die Osterjause der Geschwister Rauch beinhaltet:

6 Stk. goldene Ostereier (gekocht), 1 hausgebackene Osterpinze, 250ml Steirisches Kürbiskernöl, ein Glas Käferbohnensalat, ein Glas Kürbis-Passionsfruchtmarmelade, eine Flasche Eierlikör, ein Glas Kürbiskernschmalz, eine Stange Steirischer Kren, ein Stück gekochter Osterschinken, 6 Stück Eierlikörmacarons, ein Paar Osterkrainer, ein Gläschen Kräutersalz

Der Preis pro Osterjausenbox für 2-4 Personen liegt bei € 90,00.

Zu bestellen sind Box und Osterjause bis spätestens 31. März, 12 Uhr für Lieferungen in Österreich. Bestellungen nach Deutschland können bis 29. März, 12 Uhr aufgegeben werden. Die Lieferung erfolgt gekühlt, bis spätestens 2. April. Das Menü ist bis 6. April haltbar.

Weitere Infos gibt es auf geschwister-rauch.at

---------------------------------------------------------------------------------------

Restaurant Herzig

Bei Sören Herzig gibt es die Osterbox (125 Euro für 2 Personen) zur Abholung im 15. Bezirk. Auf dem Menüplan stehen neben Brot und Wein:

Fruchtiger Spargelsalat süß-sauer / Papaya/Mango/Kopfsalat



Hauptspeise zur Auswahl:

Lachs/Millefeuille/Pastablätter/Wurzelgemüse/Dashi oder

Kalbsschulter, 18 Std. geschmort / Erbsen-Lauchgemüse/Selleriecreme/Serviettenknödel



Lachs/Millefeuille/Pastablätter/Wurzelgemüse/Dashi oder Kalbsschulter, 18 Std. geschmort / Erbsen-Lauchgemüse/Selleriecreme/Serviettenknödel Dessert: Erdbeer & Rhabarber / Petit Four / Eierlikör

Vorbestellungen bis 28.3. via Mail an servus@restaurant-herzig.at , Abholung im Restaurant Herzig in der Schweglerstraße am 3.4. von 13 bis 16 Uhr.

www.restaurant-herzig.at

(red, 21.3.2021)