Schwierig. Foto: imago images/Pixsell

Star-Trainer Jose Mourinho hat sich tief getroffen gezeigt über das Aus von Tottenham Hotspur in der Fußball-Europa-League. Das Premier-League-Team verlor am Donnerstagabend nach dem 2:0 im Hinspiel nach Verlängerung 0:3 gegen Dinamo Zagreb. "Ich fühle mich in meiner Ehre verletzt. Unsere Leistung war inakzeptabel. Viel Herz und viel Wille haben uns geschlagen", sagte der Portugiese dem TV-Sender BT Sports.

Er stellte die Arbeitseinstellung seiner Fußballer infrage. Mit Ausnahme der zweiten Halbzeit in der Verlängerung habe es nicht ausgesehen, als spiele sein Team eine wichtige Partie. "Wenn das für irgendeinen von denen kein wichtiges Spiel war, für mich ist es eines. Aus Respekt vor meiner Karriere und aus Respekt vor dem Spiel ist jedes Spiel wichtig. Ich glaube, für jeden Tottenham-Fan zu Hause ist jedes Spiel wichtig, und es braucht eine andere Einstellung." (APA, 19.3.2021)