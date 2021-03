Der "The Last Kingdom"-Star über die Arbeiten an einer Netflix-Serie, Gewalt- und Sexszenen, ihre Fans und Drehs mit Til Schweiger

Sie ist ein absoluter Serienprofi: Emily Cox übernahm 2015 in der Wikingerserie "The Last Kingdom" die Rolle der Brida, in der deutschen Serie "Jerks" steht sie seit vier Jahren gemeinsam mit Christian Ulmen vor der Kamera. Noch ist die Schauspielerin mitten in den Dreharbeiten für die fünfte Staffel von "The Last Kingdom", für uns hat sie einen Zwischenstopp in der Redaktion gemacht: In der zehnten Folge des STANDARD-Podcasts erklärt Emily Cox im Gespräch mit Anne Feldkamp und Michael Hausenblas, wie sie ihren Serientod bislang verhindert hat, wie oft sie für ihre Rolle als Kriegerin trainiert, wie aufregend Liebesszenen im Film wirklich sind und wie Mama und Papa das sehen. (red, 24.3.2021)