Erwin Pramhofer über sein Bild: "In Windhaag bei Freistadt hatte vor rund einem Jahr die Pastoralassistentin der Pfarrkirche St. Stephanus eine sehr originelle, nette Idee. Da der Pfarrer mit seinen Gläubigen aufgrund des Coronavirus keinen Gottesdienst feiern durfte, so konnten die Besucher zumindest ein Foto von sich an den Bänken anbringen. Natürlich gab es auch Bilder der Erstkommunionkinder und der Firmlinge. 'Die Bänke füllten sich von Tag zu Tag mehr', erzählte der Mesner."

