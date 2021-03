Abgegeben werden die Schnelltests in Haushaltsmengen direkt an der Kassa

Die meisten Menschen haben mittlerweile Übung im Selbsttesten. Foto: Imago images/Marc Schüler

Wien/Sattledt – In den Apotheken werden Corona-Selbsttests kostenlos abgegeben. Allerdings sind sie bei weitem nicht immer verfügbar, wie die Praxis zeigt. Der Diskonter Hofer will nun ab kommendem Montag flächendeckend in allen Filialen Corona-Selbsttests anbieten, wie es in einer Aussendung heißt.

Eine Packung mit drei Antigen-Schnelltests wird ab dann um 11,99 Euro direkt an den Kassen erhältlich sein. Abgegeben werden die Tests nur in Haushaltsmengen: Pro Kunde sind das höchstens fünf Packungen. Die Tests liefern binnen 15 Minuten ein Ergebnis, das dient allerdings rein der persönlichen Absicherung. Zum Freitesten etwa beim Friseur oder Masseur sind sie nicht qualifiziert. Für stetige Nachlieferungen sei gesorgt, erklärte Hofer am Freitag. (red, 19.3.2021)