In einem anderen Land zu leben ist aufregend, aber mitunter auch eine Herausforderung. In einem anderen Land mit Kind(ern) zu leben noch viel mehr. Von der Sprache, die gelernt werden will, über kulturelle Fettnäpfchen, in die man stets treten kann, bis hin zu banalen familiären Organisationsaufgaben – all diese Dinge müssen berücksichtigt werden, um den Alltag gut zu meistern.

Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen mit Familie in einem anderen Land! Vor welchen Herausforderungen stehen Sie, was hat Sie überrascht? Foto: https://www.istockphoto.com/at/fotos/wundervisuals

In Familien – vor allem mit Kindern – gibt es immer Dinge zu organisieren und zu planen. Und wechselt man beruflich oder für das Studium von einem Land in ein anderes, müssen die jeweiligen Gegebenheiten mitbedacht werden. Sei es die Karenzregelung, die Kinderbetreuung, das Bildungssystem oder die Freizeitgestaltung mit Kind – in jedem Land gibt es Besonderheiten und eigene Regeln.

Wir wollen Ihre Geschichte lesen!

Vor welchen Herausforderungen stehen oder standen Sie im Ausland mit Familie? Welche Erfahrungen haben Sie als Auslandsösterreicher oder Auslandsösterreicherin gemacht? Geben Sie Einblicke in Ihr Familienleben in einem anderen Land und berichten Sie im STANDARD über das Leben mit Familie fernab von Österreich. Schicken Sie Ihre Usergeschichte an ugc@derStandard.at.

Wir freuen uns auf Ihre Geschichte über das Leben als Familie anderswo!