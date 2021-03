Warum die Regierung scheitern wird

Kein Vertrauen, keine gemeinsame Linie, kein Ziel

Sebastian Kurz ist letztlich kein Teamplayer. Er ist ein Anführer, der ein kleines, ausgewähltes Team um sich schart, Leute, die er kennt und denen er vertraut. Alle anderen haben es schwer, an ihn ranzukommen. Das sind Leute, die seine Führungsrolle akzeptieren und mittragen. Widerstand und Widerspruch hält Kurz nicht so gut aus. Genau das findet er bei den Grünen. Und das stört ihn.

Konkurrenz wird bekämpft. Deswegen ist auch das Verhältnis zu Rudolf Anschober so angespannt. Dem Gesundheitsminister kommt in der Pandemie eine entscheidende und tragende Rolle zu. Dass Anschober in Umfragen so gut liegt, passt Kurz gar nicht. Und dass Anschober sein Ministerium recht eigenständig führt und nicht alles mit Kurz abstimmt, stört diesen schon lange: Kurz behält gerne die Kontrolle. Vertrauen ist in dieser Koalition ohnedies ein Fremdwort.

Themen eingebrochen

Die zwei wesentlichen Säulen in der Themenführerschaft sind der ÖVP abhandengekommen: die Migrationspolitik, weil die derzeit de facto nicht stattfindet, und ein ausgeglichenes Budget, das wurde von der Pandemie hinweggespült.

Stattdessen werden Kurz und die ÖVP mit Themen konfrontiert, die schmerzhaft sind und sich nicht steuern lassen: Immer wieder stehen Korruptionsvorwürfe im Raum. Eine wild gewordene Justiz, so der Eindruck im Umfeld des Kanzlers, ermittle in das Herz der neuen Volkspartei hinein.

Die Grünen spielten da eine üble Rolle: Sie unterstützen die Staatsanwaltschaft, feuern sie gar noch an, tiefer in die Ermittlungen einzusteigen. Das kann nicht gutgehen. Ermittlungen gegen Finanzminister Blümel, Ex-Justizminister Brandstetter, Ex-Finanzminister Löger, den suspendierten Sektionschef Pilnacek – wo soll das noch hinführen? Aus ÖVP-Sicht wäre es nur verständlich, wenn Kurz die Reißleine zieht. Die gute Stimmung in der Koalition ist ohnedies dahin: Die Debatte über die Nichtaufnahme von Kindern aus den Lagern auf Lesbos hatte man gerade noch überstanden, die nächtlichen Abschiebungen von Kindern hatten die Beziehung dann schon arg ramponiert. Dass die Grünen so scharf gegen Nehammer und vor allem Blümel schossen, als dieser in das Visier der Justiz geriet, kann Kurz nicht verzeihen.

Die Bewältigung der Pandemie geriet eher schlecht als recht, darunter leidet massiv auch das Image des Kanzlers – der die Schuld beim Koalitionspartner sieht. Anschober habe sein Ressort nicht im Griff, es fehlten wesentliche Informationen, der Austausch zwischen Gesundheitsministerium und Kanzleramt funktioniere nicht. So könne man nicht regieren, so könne man keine Pandemie bewältigen. Da müssten Profis ran – vielleicht in Person von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, einer studierten Ärztin.

Spricht alles dafür, diese Koalition eher früher als später zu beenden. Auch die Grünen könnten dabei gewinnen: Sie hätten sich aus der tödlichen Umarmung des ungeliebten Koalitionspartners befreit und bewahren Haltung.

Bei der Opposition gibt es bereits Fantasien, wie das aufzulösen wäre: durch eine breite, gemeinsame Allianz gegen die ÖVP. Alle gegen Kurz.